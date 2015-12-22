Ukrayna'dan Türkiye'ye Sürpriz Bir Teklif Geldi

Ukrayna son zamanlarda yaşanan ve devam eden Rus propagandasına karşı Türkiye ile beraber hareket etmek ve yardımda bulunmak için surpriz bir teklifte bulundu



Türkiye ’nin Rus ya’ya ait SU-24 uçağını düşürmesinin ardından Ukrayna Türkiye’ye, Rus propagandasına karşı mücadelede yardımcı olmayı teklif etti.



Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Ukrayna Enformasyon Bakanlığı yetkilileri, burada Türkiye Kiev Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştü.



Ukrayna Enformasyon Bakanlığı yetkilileri, Türk tarafına, Türkiye’nin uçak olayından sonra Rusya’nın olumsuz propagandasına maruz kaldığını ifade ederek, Ukrayna’nın son iki yılda Rus propagandasına karşı mücadelede önemli tecrübeler kazandığını dile getirdi ve Türkiye’ye, bu konuda tecrübelerini aktarma teklifinde bulundu. Kasım ayında Ukrayna Türkiye'nin Rus savaş uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesine Ukrayna'dan destek gelmişti. Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkanı Oleksandır Turçinov Ukrayna hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarına aynı şekilde karşılık verilmesi gerektiğini söylemişti.