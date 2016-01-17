Ücretsiz Yeni Sürüm Android İOS Whatsapp İndir Download Et - Web de Whatsapp Kullanma İndir Download Et

En güzel ve en hızlı mesajlaşma yolu Whatsapp indir sonra sesli aramalı Whasapp indir hangisi mi diye bir soru sorulsa şüphesiz Whatsapp Messenger cevabını alırız. Peki Whatsapp nedir ? Nasıl indirebilirim Whatsapp ücretsiz hemen idirmeye başla.



En güzel ve en hızlı mesajlaşma yolu hangisi mi diye bir soru sorulsa şüphesiz Whatsapp Messenger cevabını alırız. Peki Whatsapp nedir ? Nasıl indirebilirim telefonuma diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Şüphesiz mesajlaşmanın en güzel ve bir o kadarda hızlı olanWhatsapp Messenger yeni sürümü ve yepyeni özellikleriyle karşımızda. Yeni güncellemeyle gelen sesli arama özelliği, grup sohbeti, telefonunuzu bilgisayara bağlayarak web versiyonu gibi özellikleriyle tercih sebebi oluyor. Hemen Whatsapp indir en güncel sürümle sınırsız ücretsiz mesajlaş.

Google Play Android Telefonda Whatsapp İçin Tıklayınız..



Apple Store İphone İOS Telefonda Whatsapp İçin Tıklayınız..



İphone İos veya Android Web'de Whatsapp İçin Tıklayınız..



İnsanların en çok kullandığı iletişim yollarndan biri mesajlaşmadır. Bununda en güzel ve hızlı olanı Whatsapp Messenger. Whatsapp mesajlaşmada sunduğu yepyeni fırsatlarla bütün dünyanın tercih ettiği ağlardan. Whatsapp mobil kullanıcıları Whatsapp Web ve Whatsapp sesli görüşme özelliklerini kullanabilir. Üstelik Whatsapp görüntülü görüşme de yakında hizmete sunulacak.



Whatsapp Messenger nedir ?



Dünya çapında milyonlarca kişinin tercihi olan Whatsapp uygulamasını indirmek ücretsiz. Google Play Store ve AppStore’lerden ücretsiz indirebileceğiniz uygulama için Whatsapp sizden sadece 2 dolar yıllık ücret talep ediyor. Whatsapp’ı cihazınıza kurduktan sonra telefon rehberinizdeki isimler Whatsapp kullanıcısı ise otomatik olarak senkronize ediliyor.



Dünya çapında mesajlaşma rekorları kıran Whatsapp kullanıcılarına yeni sürprizler yapmayı planlıyor. Yakın zamanda Whatsapp Web ve Whatsapp sesli aramayı kullanıma açan mesajlaşma platformu Whatsapp şimdi de görüntülü konuşma ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Mayıs ayında başlaması planlanan özellik ile Whatsapp yepyeni bir görünüm kazanacak gibi. Peki Whatsapp nedir, nasıl indirilir? Whatsapp Web nasıl kurulur? Whatsapp sesli arama hakkında merak edilenler…



Tüm dünyanın en çok kullanılan iletişim araçlarından Whatsapp yeni özellikleriyle ses getirmeye devam ediyor. Whatsapp sesli görüşme tüm Android ve IOS cihazlarda kullanılabiliyor. Bilgisayar ortamında da özgürce mesajlaşıp sesli görüşme yapabilmek için hemen Whatsapp indir hem pc ile hem de telefon ile sınırsız mesajlaş…



İphone Telefonlardan Web Kurulumu



İphone için Whatsapp Web kurulumu WhatsApp’in en son sürümünü indirin Jailbreak’li iPhone cihazınızdan Cydia uygulamasını açın. Cydia uygulamasının arama bölümüne “WhatsApp Web Enabler” yazın ve karşınıza çıkan Tweak’i indirin. WhatsApp Web Enabler’ı kurduktan sonra ana menüde bulunan Ayarlar bölümüne girin ve Tweak’i aktifleştirin WhatsApp uygulamasının ayalar bölümündeki “WhatsApp Web” seçeneğine tıklayın Bilgisayarınız üzerinden herhangi bir tarayıcısını açın ve web.whatsapp.com adresine gidin. WhatsApp’in Web sürümünde yer alan QR kodunu okutun Whatsapp sesli arama özelliği kullan WhatsApp’ın sesli arama özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken birkaç yol var. İşte WhatsApp sesli arama özelliğini aktif hale getirmenin yolu. “Öncelikle cihazınızda WhatsApp’ın son sürümünün yüklü olması gerekiyor. Ardından sesli görüşme özelliği aktif olan birisi tarafından çağrı almanız yeterli. Bu sayade artık karşılıklı ve sesli olarak görüşme yapabilirsiniz.” WhatsApp’ın bu uygulamayı kolaylaştırması ve yaygınlaştırması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Whatsapp sesli konuşma özelliğine yeni güncelleme geldi. Android cihazlarda kullanılabilecek özellik Skype ve Viber gibi hizmet sunuyor.