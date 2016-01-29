Ücretsiz Müzik Mp3 indir Tubidy Mobi

Tubidy Mp3 Müzik İndir APP Store platformunda olduğu gibi Google Play Store platformunda da 3 ay ücretsiz deneme sürümüyle Android cihazlar için de yayınlandı.Müzikler için Android platformundan uzak durmanıza gerek kalamayacak. YouTube içerisinde yer alan tüm müzikleri içerisine alabilen Tubidy, kullanıcısının istediği müziği rahatlıkla indirmesine olanak veriyor. APP Store ve Google Play Store Tubidy İndirmek için haberimizde verdiğimiz linklere tıklayınız.



Sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir form olan Müzik, hayatımızın önemli bir parçası. Hızla gelişen teknolojiyle dinlemekten keyif aldığımız müziklere ve sanatçılara, en popüler müziklere rahatlıkla ulaşabiliyoruz.





Akıllı telefonların bir süredir beklediği müzik servisi Tubidy mp3 iOS versiyonuna çıkışından yaklaşık bir süre sonra ise Android sürümü beta versiyon olarak aktif olduğı her ülkede resmi olarak yayınlandı.





iOS platformuna geldiği gün 3 aylık deneme süresine sahip olan Tubidy mp3 indirme Android için Google Play‘de yer alan sürümünde de Android kullanıcıları ilk 3 ay ücretsiz kullanım yapılabilecek.





Tubidy. mobi , Android platformunda da iOS versiyonu ile tasarım olarak büyük benzerlikler taşıyor. Her iki platformda da aynı fiyat politikasına sahip olacak olan Tubidy, Android kullanan iTunes kullanıcılarının aldığı eski müzikleri de gösterecek. Kısacası sırf aldığı müzikler yüzünden Android’e geçemeyen iOS kullanıcıları artık Android’deki Tubidy uygulamasıyla iOS için satın aldıkları müziklere erişim sağlayabilecek. Yine hem iOS hem de Android cihazı olan kullanıcılar bulut sayesinde Tubidy müziklerine hem Android hem de iOS cihazlarından erişebilecek.





Android 4.3 ve üzeri sürümlerde çalışacak olan Tubidy mobi uygulaması, Apple’ın Move to iOS ve Beats Pill+‘ın ardından Google Play’de yer alan üçüncü uygulaması oldu. Android’in pek çok ülkede pazar payı anlamında iOS’u geçtiği biliniyor. Apple bu tarafta kullanıcıları kendisine çekerek yeni bir kitleyi de ücretli olarak Apple Music’e abone yapmak istediği biliniyor.





YouTube içerisinde yer alan tüm müzikleri içerisine alabilen Tubidy, kullanıcısının istediği müziği rahatlıkla indirmesine olanak veriyor.





Bu sayede rakipleri arasından sıyrılarak daha popüler ve daha çok tercih edilerek hızla büyümeye devam ediyor. Sistemin alt yapısı sayesinde servise en yeni müzikler ve popüler şarkılar hemen yükleniyor.





Andorid işletim sistemine sahip akıllı telefonlara hizmet veren Google Play Store uygulamaları kendini sürekli yeniliyor





iTunes İndirin Sevdiğiniz Müziklere Sınırsız Erişin





iTunes, seveceğiniz müzikleri bulmanın birçok yolunu sunuyor; Popüler Olanlar, Haftanın Ücretsiz Parçası ve geçmişte satın aldıklarınıza bağlı olarak yeni müzik önerileri. Popüler Aramalar, hangi sanatçı, albüm veya türlerin çok arandığını gösteriyor.





iTunes'da 43 milyondan fazla yüksek kaliteli, DRM'siz şarkıyı, her biri için yalnızca 0,59 TL, 0,89 TL veya 1,29 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.1 Ve tümüne tek bir dokunuşla ulaşabilirsiniz. Satın almadan önce, seçilen şarkıların 90 saniyelik bölümlerini dinleyebilirsiniz. Bir albümden sadece birkaç şarkı satın alarak gözden geçirmenizi sağlayan Albümümü Tamamla işlevini kullanabilirsiniz. Böylece, albümün tamamını satın almak istediğinizde, daha önce ödediğiniz tutar albüm fiyatından düşülür. Ve herhangi bir aygıttan alışveriş yaptığınızda, şarkılarınız anında iTunes arşivinizden erişilebilir hale gelir.



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Müzik Kısaca





Biçim ve titreşim içeren bir ses oluşumunda melodi olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. Tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 20. yüzyıl çağdaş Batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de müziğin tanım yelpazesini genişletmekte...





Tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak büyük farklılık vardır. Tüm bu yaklaşımlar müzikologlar ve müzik teorisyenleri tarafından araştırılır ve değerlendirilir.





Müzik kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması sanatıdır. Müzik; duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle işleyerek anlatan estetik bir bütündür. Herkesin anlaya bildiği ve anlayabileceği yegane dildir.müzik dil ve ırk farketmeksizin direk olarak duygulara hitap eden etki eden bir sanat dalıdır...





Eski Yunan Felsefesinde müziğin etkisi yoğun olarak görülür. Musiki-musika-muzika-müzik kelimeleri Yunanca kökenlidir. Yunan alfabesinde m-o-u-s-a harfleriyle yazılan ve musa diye okunan peri anlamındaki kelimenin sonuna gelen –ike veya –ika takısı, o kelimeye konuşulan dil anlamını kazandırır; Elenika (Yunanca), Turkika (Türkçe), İtalika (İtalyanca) örneklerinde olduğu gibi. Musa’ya eklenen –ike takısı, peri sözcüğüne de perilerin konuştuğu dil anlamını verir.( ta musiké ) Mûsikiye daha sonraları toplumumuzda İslâmi terimle meleklerin dili denilmiştir.(Elest bezmi’nin avazesi) Bu durum, müziğe eski çağlardan itibaren batıda da doğuda da tanrısal özellikler atfedildiğini gösterir.



