Twitter'da 2015 Yılında Neler Oldu Neler Bitti

2015 yılında Twitter dünyada yaşanan önemli olayların aynı zamanda Twitter’da da yankılandığı bir yıl oldu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’ndan, genel seçimlere; önemli futbol maçlarından Periscope’un Türkiye’de lansmanına kadar her ne yaşadıysak Twitter’da da eş zamanlı olarak o anlara tanık olduk.



Twitter’da Türkiye’nin “İnsanlar, Spor ve TV” kategorilerinde en çok konuştuğu popüler konular şöyle:



İnsanlar:

1- #Özgecan Aslan

2- #SelenaForMMVA

3- #VoteDebbyRyan

4- #semih

5- #FıratÇakıroğlu

...

Spor:

1- #fener

2- #Galatasaray

3- #Beşiktaş

4- #Fenerbahçe

5- #fenerinmacivar

...

TV:

1- #SurvivorAllStar

2- #ütopya

3- #ChosenMusicAwards

4- #KirazMevsimi



5- #TeenChoice

Twitter’da renginin mavi mi sarı mı olduğu belli olmayan bir elbise de çok konuşulmuştu. Elbise 26 ve 27 Şubat’ta, 4,4 milyon tweet ile dünyanın en çok konuşulan konularından biriydi. En çok retweetlenen tweet ise, One Direction üyesi Harry Sytles’ın hayranlarına aşkını gönderdiği Tweet’i grubun diğer üyelerini de geçerek yılın en çok Retweetlenen Tweet’i oldu. 2015 yılı ayrıca Twitter’da emoji yılı oldu. Gözyaşlarıyla gülen emoji, Twitter’da en popüler emoji oldu.