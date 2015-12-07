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Twitter'da 2015 Yılında Neler Oldu Neler Bitti

Türkiye'de gündemin oluştuğu Twitter platformunda 2015 yılına damga vuran popüler konuları sizin için derledik, özellikle günlük yaşantımızda olan olayları twitter aracılığı ile ilettik veya öğrendik, siyasetten spora, tv proğramlarına ve önemli her olayı anında öğrenme fırsatı buldupumuz twitter'da 2015 yılında en çok aranan ve en çok gündem oluşturan konuları sizin için araştırdık

Twitter'da 2015 Yılında Neler Oldu Neler Bitti
 Türkiye'de gündemin oluştuğu Twitter platformunda 2015 yılına damga vuran popüler konuları sizin için derledik, özellikle günlük yaşantımızda olan olayları twitter aracılığı ile ilettik veya öğrendik, siyasetten spora, tv proğramlarına ve önemli her olayı anında öğrenme fırsatı buldupumuz twitter'da 2015 yılında en çok aranan ve en çok gündem oluşturan konuları sizin için araştırdık
2015 yılında Twitter dünyada yaşanan önemli olayların aynı zamanda Twitter’da da yankılandığı bir yıl oldu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’ndan, genel seçimlere; önemli futbol maçlarından Periscope’un Türkiye’de lansmanına kadar her ne yaşadıysak Twitter’da da eş zamanlı olarak o anlara tanık olduk.
Twitter’da Türkiye’nin “İnsanlar, Spor ve TV” kategorilerinde en çok konuştuğu popüler konular şöyle:
İnsanlar:
1- #Özgecan Aslan
2- #SelenaForMMVA
3- #VoteDebbyRyan
4- #semih
5- #FıratÇakıroğlu
...
Spor:
1- #fener
2- #Galatasaray
3- #Beşiktaş
4- #Fenerbahçe
5- #fenerinmacivar
...
TV:
1- #SurvivorAllStar
2- #ütopya
3- #ChosenMusicAwards
4- #KirazMevsimi
5- #TeenChoice
Twitter’da renginin mavi mi sarı mı olduğu belli olmayan bir elbise de çok konuşulmuştu. Elbise 26 ve 27 Şubat’ta, 4,4 milyon tweet ile dünyanın en çok konuşulan konularından biriydi. En çok retweetlenen tweet ise, One Direction üyesi Harry Sytles’ın hayranlarına aşkını gönderdiği Tweet’i grubun diğer üyelerini de geçerek yılın en çok Retweetlenen Tweet’i oldu. 2015 yılı ayrıca Twitter’da emoji yılı oldu. Gözyaşlarıyla gülen emoji, Twitter’da en popüler emoji oldu.
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Sosyal MedyaTwiterPopüler
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