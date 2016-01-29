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TV8 Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Programı Canlı izle

TV8 Ekranrarında yayınlanan Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Programının canlı yayın bilgileri ve tüm merak edilenlerini haberimiz detayından rahatlıkla ulaşabilirsiniz

TV8 Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Programı Canlı izle

  Songül Karlı Kimdir:



15 Eylül 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 167 cm boyunda olup 65 kg ağırlığındadır. Türk Halk Müziği Sanatçısı TV sunucusudur.

 
İlkokul yıllarında ise çok hareketli ve girişken olan Karlı, ilkokul öğretmenini evlendirmesi ile o zamanlardan belli olan evlilik programlarında başarılı olacağının sinyallerini vermiştir. 1991 yılından günümüze kadar hala etkilidir. 2007 yılında Kanal 7’de Songül Karlı ile Cumartesi programının sunuculuğunu yaptı. 2008 yılında FOX TV’de Evlendirme Programı olan Su Gibi’yi Uğur Arslanla birlikte sunuyor. 

Günümüzde halen program devam etmektedir. Su Gibi programının başarılı sunucuları sayesinde Türkiye’nin en çok evlendiren programı unvanını almıştır. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüşten Efe adında bir oğlu vardır. Songül Karlı, 2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncüye talip olmuş ve Canlı yayında evlenmiştir. Çıkardığı plaklar; Duygu Müzik(1991-1993), Prestij Müzik(1994-1996)

Songül Karlı İdobay Müzik(1998) ve Akbaş Müzik(2002-2004) aracılığıyla albümler yapmıştır. 1991 Derman Sendedir müziğiyle piyasaya çıkmıştır. Toplam 10 tane müzik albümü vardır. 1997-1998 yıllarında iki defa KRAL TV Video Müzik Ödülleri ve THM En İyi Kadın Sanatçı ödülünün sahibi olmuştur.


1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Kariyeri

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur.


Kişisel yaşamı

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

Albümleri

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

Sunuculuk yaptığı programlar

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

Oyuncu olarak yer aldığı diziler

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV
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Tv8Songül Karlı
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