TV8 Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Programı Canlı izle

Songül Karlı Kimdir:



15 Eylül 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 167 cm boyunda olup 65 kg ağırlığındadır. Türk Halk Müziği Sanatçısı TV sunucusudur.

İlkokul yıllarında ise çok hareketli ve girişken olan Karlı, ilkokul öğretmenini evlendirmesi ile o zamanlardan belli olan evlilik programlarında başarılı olacağının sinyallerini vermiştir. 1991 yılından günümüze kadar hala etkilidir. 2007 yılında Kanal 7’de Songül Karlı ile Cumartesi programının sunuculuğunu yaptı. 2008 yılında FOX TV’de Evlendirme Programı olan Su Gibi’yi Uğur Arslanla birlikte sunuyor.



Günümüzde halen program devam etmektedir. Su Gibi programının başarılı sunucuları sayesinde Türkiye’nin en çok evlendiren programı unvanını almıştır. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüşten Efe adında bir oğlu vardır. Songül Karlı, 2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncüye talip olmuş ve Canlı yayında evlenmiştir. Çıkardığı plaklar; Duygu Müzik(1991-1993), Prestij Müzik(1994-1996)



Songül Karlı İdobay Müzik(1998) ve Akbaş Müzik(2002-2004) aracılığıyla albümler yapmıştır. 1991 Derman Sendedir müziğiyle piyasaya çıkmıştır. Toplam 10 tane müzik albümü vardır. 1997-1998 yıllarında iki defa KRAL TV Video Müzik Ödülleri ve THM En İyi Kadın Sanatçı ödülünün sahibi olmuştur.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Kariyeri



Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur.

Kişisel yaşamı



2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.



Albümleri



Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik



Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik



Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik



Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik



Dal Boylum (1994) Prestij Müzik



Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik



Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik



Yalan (1998) İdobay Müzik



Bir Yana (2002) Akbaş Müzik



Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik



Sunuculuk yaptığı programlar



Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7



İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV



Su Gibi (2008) FOX TV



Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk



Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV



Oyuncu olarak yer aldığı diziler



Paşa Baba Konağı (2000) TGRT



Reyting Hamdi (2002) ATV



Türkü Filmi (2004) Kanal 7



Yasemince (2010) FOX TV