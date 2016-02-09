Tv8 Kanalı Songül Karlı Evlilik Yolunda Gelin Adayları

Ekranlara uzun bir aradan sonra TV8'de geri dönen Songül Karlı, yeni programıyla beğeni topladı.Songül Karlı evlilik programı yapmaya tekrar başladı. Acun'un kanalı olarak bilinen Tv8 ekranında 'Evlilik Yolu' ile başlayan Songül Karlı yeni programının ilk gününde gelin ve damat adaylarını seyircilere tanıttı. İşte detaylar...

Güzel şarkıcı Songül Karlı, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de evlilik programına başladı. Gündüz kuşağında yayınlanan 'Songül Karlı ile Evlilik Yolunda' adlı programın ilk yayını bugün yapıldı ve büyük beğeni topladı. Songül Karlı daha önce Uğur Arslan ile 'Su Gibi' adlı evlilik programı sunuyordu.

Songül Karlı Evlilik Programına Başladı!

Acun Ilıcalı kendi kanalında yayınlanacak evlilik programı için ilk teklifi Esra Erol'a götürmüş ancak ikna edememişti. Bunun üzerine Ilıcalı, Songül Karlı ile el sıkıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, hafta için her gün TV8'de evlilik programı sunacak.

Kariyerine türkücü olarak başlayan Songül Karlı uzun zamandır sunuculuk yapıyordu. Uğur Arslan ile ''Su Gibi'' adlı izdivaç programını sunan Karlı, bundan sonra 'Songül Karlı ile Evlilik Yolunda' adlı programı sunacak. Songül Karlı'nın evlilik programı ilk defa bugün saat 12:45'de TV8 ekranlarında seyirciyle buluştu.

Programın konsepti diğerlerine göre daha geniş

Uzun yıllardır TV kanallarında popüler olan izdivaç programlarına rakip olacak Songül Karlı'nın programının konsepti diğerlerine göre daha geniş. Öyle ki programda; sevdiğine kavuşmak isteyenler, hasta olup şifa arayanlar, aldatılanlar, işsiz olanlar ve hatta maddi zorlukları aşıp okumak istiyorum diyenlerin bu programa katılabilecekleri söyleniyor. Songül Karlı ile Evlilik Yolunda, hafta içi hergün yayınlanacak.

Songül Karlı Kimdir?





Türk Halk Müziği ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde doğmuştur. İlk olarak 'Dermen Sendedir' isimli albüm ile müzik piyasasına adım atan sanatçı, 1997 - 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri Türk Halk Müziği En İyi Kadın Sanatçı Ödülü almıştır.

Songül Karlı bugün kadar 10 albüm çıkarmıştır.Müzik yaşam ına uzun süre önce ara veren Karlı, televizyon sunuculuğuna başlamıştır.

Songül Karlı, 2007 yılında kendi adını taşıyan izdivaç programı ile izleyici karşısına çıkarak Uğur Arslan ile birlikte izdivaç programı sunmuştur.

2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile hayatını birleştiren Songül Karlı, ilk eşi olan Baykal Gümüş'ten 2008 yılında ayrılık kararı almıştı.