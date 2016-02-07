TV8 Kanalı İşte Benim Stilim Ünlüler Yarışmacısı Asena Kimdir?

Tv8 Ekranlarında önümüzde ki günlerde başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında yarışacak olan Berna Asena Kimdir? Kaç yaşında? Gibi soruların yanıtlarını vermek için bu haberimizi hazırladık.Birbirinden güzel birbirinden iddaalı ve başarılı isimler bu sezon İşte Benim Stlim Ünlüler sezonunda fırtana gibi esmeye geliyorlar. Sunuculugu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmada bilindiği üzere iki jüri üyesi değişti. İşte detaylar...





Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş bu sezonda jüri koltuğunda oturmayacaklar. Duygusal bir konuşma ile yarışmacılara veda eden Kemal Doğulu göz yaşlarını tutamadı. Bu giden iki isim yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya gelecek. Yeni jüri üyeleri ile başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında kimler yarışacak uzun süre merak edilen konulardan olmuştu. İsimler açıklanmaya ve Kadro belli olmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Asena oldu.





İşte Benim Stilim Ünlüler Asena Kimdir?

Asıl adı Onur Çakmak olan Asena 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Rize asıllıdır. Gayrımeşru bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir ve üç aylıkken annesi tarafından terk edilmiştir. Asena eğitim hayatında İstanbul’da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etmiştir. Langueage and Culture Centre Mankenlik ve Zerafet okulunu da bitirmiştir.

Asena’nın sahneyle ilk tanışması 1995 yılında Mustafa Topaloğlu’nun yardımlarıyla olmuştur. Oryantal dans kariyerinde yıllarca İbrahim Tatlıses’in yanında çalışmıştır. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses’le 4 yıl süren sansasyonel bir aşk yaşamıştır. Ayrılıkları da en az ilişkileri kadar olaylı olmuştur ve günlerce gündemde kalmıştır. Daha sonra iş adamı Serhat Fafal’la bir ilişkisi olmuştur.

Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena’nın beş tane albümü bulunmaktadır. Çarkıfelek yarışmasında 1.5 yıl hosteslik yapmıştır. Survivor, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.