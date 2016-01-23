TV8 İşte Benim Stilim Ünlüler Yarışmacısı Sevil Uyar Kimdir?

Tv8 ekranlarında önümüzdeki günlerde başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yarışacak olan Sevil Uyar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gibi soruların yanıtlarını vermek için bu haberimizi hazırladık.Birbirinden güzel birbirinden iddialı ve başarılı isimler bu sezon İşte Benim Stilim Ünlüler sezonunda fırtına gibi esmeye geliyorlar. Jürinin karşısında bu kez ünlüler stillerini yarıştıracak... Sunuculugunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmada bilindiği üzere iki jüri üyesi değişti. İşte detaylar...

Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş bu sezonda jüri koltuğunda oturmayacaklar. Duygusal bir konuşma ile yarışmacılara veda eden Kemal Doğulu göz yaşlarını tutamadı. Bu giden iki isim yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya gelecek. Yeni jüri üyeleri ile başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında kimler yarışacak uzun süre merak edilen konulardan olmuştu. İsimler açıklanmaya ve Kadro belli olmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Sevil Uyar oldu.

İşte Benim Stilim Ünlüler Sevil Uyar Kimdir?

1982 İstanbul doğumlu olan Türkiye Veet 5. gelen Sevil Uyar, bakışlarıyla dikkat çekerek modellik ve oyunculuğa hak kazanarak ajanslarla anlaşarak bir çok projede yer almıştır. İlk “Tadımız Kaçmasın” dizisi ve Smile, ADSL ve Cornetto reklamlarında oynayan Uyar Gökhan Özen ile “Yalan Dünya” dizisde rol almaktadır. Keremcemin başrol oynadığı Aşk Oyunu adlı dizide yasemin karakterini canlandıran güzel bakışlı oyuncu, dizinin bitmesi nedeniyle Star Tv de magazin programı sunan Sevil Uyar aynı zamanda Yalan Dünya dizisinde Azra Peksoy olarak rol almaktadır. Bakışıyla insanı büyüleyen güzelimize hayatında ve mesleğinde başarılar dileriz.

Sevil Uyar Filmografisi

Geç Gelen Bahar -Funda 2008

Yalancı Romantik-Sanem 2008