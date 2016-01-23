TV8 İşte Benim Stilim Ünlüler Yarışmacısı Elif Ece Uzun Kimdir?

Tv8 ekranlarında önümüzdeki günlerde başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yarışacak olan Elif Ece Uzun kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gibi soruların yanıtlarını vermek için bu haberimizi hazırladık.Birbirinden güzel birbirinden iddialı ve başarılı isimler bu sezon İşte Benim Stilim Ünlüler sezonunda fırtına gibi esmeye geliyorlar. Jürinin karşısında bu kez ünlüler stillerini yarıştıracak... Sunuculugunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmada bilindiği üzere iki jüri üyesi değişti. İşte detaylar...

Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş bu sezonda jüri koltuğunda oturmayacaklar. Duygusal bir konuşma ile yarışmacılara veda eden Kemal Doğulu göz yaşlarını tutamadı. Bu giden iki isim yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya gelecek. Yeni jüri üyeleri ile başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında kimler yarışacak uzun süre merak edilen konulardan olmuştu. İsimler açıklanmaya ve Kadro belli olmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Elif Ece Uzun oldu.

İşte Benim Stilim Ünlüler Elif Ece Uzun Kimdir?





1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mankenlik kariyerine 15 yalında başlamıştır.Best Model yarışmasına katılarak mesleğe ilk adımını atmıştır. 1 yıl sonra Ertan Kayıtkent ve Fevziye Çamel defilesine çıktı. Bu defilenin ardından Bebek lakabı kendisine takıldı. Güzel manken bunun tamamen annesinin teşviki ve kendisini yönetlmesi sonucunda elde edilmiş bir başarı olduğunu belirtir.

Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim sanatları üzerine eğitim almıştır. Bu yıldan sonra da aklında model olmak ile ilgili fikirler oluşmaya başlamıştır. Ailesinin göz bebeği olduğunu ve çok şanslı bir kadın olduğunu söyler. Ailesinin onun bu kadar üzerine düşmesinin sebebini ise önceden iki erkek kardeşini de aynı hastalıktan dolayı kayvetmesinden ötürüdür.

Elif Ece Uzun kaprisli bir aslna burcudur Babası Rizelidir ve kendisinin de tam bir Laz kızı olduğunu belirtir. Yüz küsür adet ayakkab çifti ve 700 ü aşan bir Dvd koleksiyonu olduğunu söyler. Kendisine bir çok dizi teklifi gelmektedir. Güzel modeldir.

Ercan Torunoğulları ünlü bir iş adamıdır. Podyumların ünlü güzeli Elif Ece uzun ile nişanlandıktan sonra babası Turgut Torunoğulları tarafından Como gölü kıyısında 1milyona lüks bir villa hediye edilmiştir. Bu sayede dünya üzerindeki bir çok star ve ünlü ile komşu olacaklar. George Clooney, Madonna ve daha bir çok dünya yıldızı yılın bir kısmını burada geçiriyor.

Ercan Torunoğulları ile Elif Ece Uzun21 Haziran 2014 tarihinde Four Seansons otelde yapılacak görkemli bir düğün ile dünya evine girmeleri planlanıyordu. Düğün yapılamadan ayrılık haberleri ortaya çıkan çiftin bu haberleri doğrulandı. Victoria ve David Beckham da bu bölgeden ev satın alan ünlülerden. Görkemli bir nişan töreninin ardından ayrılan çift üzüntü yaratmıştır.

ErcanTorunoğulları ailesi gibi büyük turizm işleri ile uğraşmaktadır. Dev projelere imza atıyor ve bir çok yerde ailelerinin ismini duyuruyorlardır. Başarılı işler yapmışlardır. Ünlü model ile ayrılık haberleri önce yalanlanmış ve hatta buna nişna yüzükleri ile cevap vermişlerdir. Ardından doğru olduğu öğrenildi.