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TV8 Canlı İzle - TV8 Yayın Akışı - TV8 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

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TV8 Canlı İzle - TV8 Yayın Akışı - TV8 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

 MNG Medya Grubu tarafından kurulan kanal, 22 Şubat1999 tarihinde izleyicisine merhaba demiştir. Abiş Hopikoğlu kanalın genel müdürlüğünü üstlenmektedir. Merkezi İstanbul Ayazağa’da bulunan kanal karasal yayın hariç Kablo TV, Teledünya, Digitürk, D-Smart ve uydu alıcıları aracılığıyla izleyicisiyle buluşmaktadır.

TV8 “Farklı kanal iyi televizyon” sloganıyla yayın yapmaktadır. Yayın hayatına haber kanalı olarak başlayan TV8, sonraki yıllarda logo ve format değiştirerek bir eğlence kanalı haline geldi. Kanalın tanıtım müdürlüğü Savaş İnci tarafından yapılmaktadır.

Müzik, eğlence, tartışma, spor, yarışma gibi kategorilerde programlara sahip olan kanal, 9 Eylül 2013’te 16:9 geniş ekran yayına geçmiştir.

TV8 ana haberi günümüzde Kaan Yakuphan, yaz döneminde ise  Bilge Yurdagülen sunmaktadır.

Bir Ses Bir Nefes, Para Konuşur, İzzet Paşa, Gülhan’ın Galaksi Rehberi, Tan Vakti, Bamteli, Canım Doktor, Seda Sultan  kanalda yayınlanan programlardan bazılarıdır.

TV Yeni Frekans Bilgileri

tv8 frekans

Dikkat !: 15 Temmuz 2014 Tarihi İtibariyle Bu Kanal Türksat 4A Uydusunda Yeni Frekansına Geçmiştir.



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