TV8 29 Ocak Cuma O Ses Türkiye Kim Elendi Son Bölüm Full HD İzle

Ali Acun Ilıcalı veya en bilindik adıyla Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969: Edirne, Türkiye); Türk sunucu, yapımcı ve girişimci. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.[4]
2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır.
İLK YILLARI:
29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır. O yüzden okulu hep oyun sandığını söylemiştir. İlkokul ve ortaokulu Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamlamıştır. 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır. Okumak için anneannesinin yanına, İstanbul'a gitmiştir. Ailesinden uzak olduğu için derslerinden kopmuştur.
Daha sonra annesinin tayini İzmit'e çıkmış ve ailesi İstanbul'a taşınmıştır. Lise döneminde derslerden koptuğu için ders çalışsın diye odaya kapatılmıştır. Odaya kapatıldığında; kitaptaki harflerden lig kurup, onlara maç yaptırdığını söylemiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. Üniversite hayatı 7 yıl sürmüştür. Ancak okulu bitirememiştir.Babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetmiştir. 19 yaşında evlenmiştir. Evlendikten sonra bütün arkadaşlarının kendi evinde buluştuğunu söylemiştir.
Evinde arkadaşlarıyla buluştuğu bir gün; evi polis bastığını, polislerin balkondan girdiğini ve evdekilerin oyun oynadığını görünce gittiklerini söylemiştir. Evliliğinde bir kız çocuğu olmuştur. Eşi ve kendisi öğrenci olduğu için onlara babası bakmıştır. Babasının verdiği apartman aidatlarını harcadığını, eve gelen haciz kağıdının atıldığını söylemiştir. Bir gün televizyon izlediği sırada kapının açıldığını, haciz memurlarının gelip televizyonu alıp gittiklerini, televizyonu teslim ettikleri kişinin kendi takımının kalecisi olduğunu ve televizyonun bir saat sonra geri geldiğini söylemiştir.
Bir gün anne ve babası, kızını da alıp, Bodrum'a doğru yola çıkmıştır. Balıkesir'de akşam saatlerinde Ergün Ilıcalı sakin bir şekilde konvoyu sollarken bir anda karşısına 180 km hızla gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. O anda Ergün Ilıcalı ve İlknur Ilıcalı ölmüştür. Acun Ilıcanın kızının vücudunda 18 ayrı yerde kırık oluşmuştur. Acun Ilıcalı, anne ve babasının ölüm haberinden sonra; travma geçirmiş, bir yıl boyunca evden çıkmamış ve eşinden boşanmıştır.
1994 yılında Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirmiştir. Motosiklet kazasında sol kolu kırılmış, arkasında oturan arkadaşını kaybetmiştir. 36 dikiş atılan ameliyattan sonra sol koluna platin takılmıştır. Anne ve babasından kalanları iki yılda tüketmiştir. 1995 yılında Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa sürede batmıştır. O dönemde sıfır lirası olduğunu, arkadaşları sayesinde parası olmadığını hissetmediğini söylemiştir.
Üniversiteden Esat adında bir arkadaşıyla kaldığı sıralarda hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Yanında üniversiteden arkadaşı Esat'ta vardır. Kuzeninin arkadaşı ve o dönem Show Tv'de mali kontrolör olan İrfan Şahin'i ziyaret etmiştir. İrfan Şahin, onları o dönem spor müdürü olan İlker Yasin ile tanıştırmıştır. İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının futboldan çok iyi anladığını muhabbet ederken anlamıştır.
İlker Yasin, Acun Ilıcalı ve arkadaşının Show Tv'de çalışmasını istemiştir. Böylelikle Acun Ilıcalı stajyer kadrosunda işe başlamıştır. Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmıştır.
ÖZEL HAYATI:
1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlenmiştir. Evliliğinden Banu adında bir kızı olmuştur. 1993 yılında Seda Ilıcalı ile ayrılmıştır. 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2010 yılında Şeyma Subaşı ile bir ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 2013 yılında Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden Melisa adında bir kızı olmuştur.