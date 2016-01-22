TV8 22 Ocak 2016 Cuma Songül Karlı İle Evlilik Yolunda FULL HD Son Bölüm Full Youtube İzle

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Songül Karlı Kimdir:
15 Eylül 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 167 cm boyunda olup 65 kg ağırlığındadır. Türk Halk Müziği Sanatçısı TV sunucusudur.
Günümüzde halen program devam etmektedir. Su Gibi programının başarılı sunucuları sayesinde Türkiye’nin en çok evlendiren programı unvanını almıştır. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüşten Efe adında bir oğlu vardır. Songül Karlı, 2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncüye talip olmuş ve Canlı yayında evlenmiştir. Çıkardığı plaklar; Duygu Müzik(1991-1993), Prestij Müzik(1994-1996),
Songül Karlı İdobay Müzik(1998) ve Akbaş Müzik(2002-2004) aracılığıyla albümler yapmıştır. 1991 Derman Sendedir müziğiyle piyasaya çıkmıştır. Toplam 10 tane müzik albümü vardır. 1997-1998 yıllarında iki defa KRAL TV Video Müzik Ödülleri ve THM En İyi Kadın Sanatçı ödülünün sahibi olmuştur.
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur.
2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
Albümleri
Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
Yalan (1998) İdobay Müzik
Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
Sunuculuk yaptığı programlar
Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
Su Gibi (2008) FOX TV
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV
Oyuncu olarak yer aldığı diziler
Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV
Tv8'de Yayınlanan Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Full Hd kalitesinde Donmadan Tek Parça Canlı İzle Gelin Adaylarına Hangi Damat Adayları Geldi Sürpriz Gelişmeleriyle Hafta İçi Hergün Songül Karlı İle Evlilik Yolunda Tv8 Ekranlarında