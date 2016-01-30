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TV 8 Canlı FULL HD İzle - TV 8 Günlük Yayın Akışı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmalar ve dizileri rahatlıkla donmadan ve takılmadan izleyebileceğiniz bilgilere haberimiz detayından rahatlıkla ulaşabileceksiniz

TV 8 Canlı FULL HD İzle - TV 8 Günlük Yayın Akışı

 TV8 yayın akışı bugün nasıl? TV8'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? TV8 dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.


Eğlence kanallarından biri olan TV8'de büyük izleyici kitlesine sahip yarışma programları neler?

Survivor, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Ver Fırına, Ütopya, O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar, Rising Star Türkiye yarışma programlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor.TV8 yan ekran uygulamasıyla yayınlara anında katılım fırsatını izleyicilerine sunuyor.

TV8 yan ekran uygulamasıyla ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.




TV 8 30 Ocak 2016 Cumartesi Yayın Akışı

07:40 - Çılgın Rodeocular / 7. Bölüm
08:15 - Çizgi Film Kuşağı
09:30 - Magazin 8 Extra / Canlı
11:15 - Magazin 8 / Canlı
15:15 - Maşa ile Koca Ayı
15:30 - Arda’nın Mutfağı / Yeni Bölüm
16:15 - Ebruli / Canlı
17:45 - 1 Alp 3 Çocuk
20:00 - O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
23:30 - 3 Adam / Canlı
01:45 - Bay Tahmin
03:00 - Magazin 8 Extra
04:00 - Saba ile Oyuna Geldik
05:15 - Arda’nın Mutfağı


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