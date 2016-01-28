Türksat 4A Uydu Otomatik Kurulum ve Güncelleme Ayarı Nasıl Yapılır

Türksat 4A Kanal ayarları nasıl yapılır. Merakla beklenen Türksat 4A kanal bilgileri. Merakla beklenen Türksat 4A otomatik kanal ayarlama işleri. Türksat 4A Kanal aYarı bilgileri.





Haberleşme uydusu Türksat 4A kaliteli ve hızlı yayın sağlamaya devam ediyor. Türksat 4A frekans ayarlarının düzenlenmesi için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz! Türksat 4A otomatik arama nasıl yapılır? Türksat 4A güncelleştirilmiş frekans listesine ulaşabilirsiniz! Türksat 4A kullanım alanı ve özellikleri nelerdir? İşte Türksat 4A frekans ayarlarına dair merak edilen bütün detaylar haberimizde…

14 Şubat 2014 tarihinde uzaya gönderilen yeni uydumuz Türksat 4A üzerinde televizyon frekansları yer almaktadır. Gelişmiş teknolojik imkanlarla donatılan uydumuz ardıllarından farklı özellikler sunmasıyla öne çıkmayı başarmıştır. Türksat 4A uydusu aynı zamanda Türkiye Japon ortaklığının da bir ürünüdür. Yapımında Türk mühendislerinde bulunduğu uydu için uzun bir hazırlık süreci yaşanmıştır. Uzaya gönderilen diğer uydularımız Türksat 2A ve Türksat 3A için Fransız teknolojisinden yararlanmayı tercih etmiştik. Türksat 4A içinse dünyanın teknoloji merkezi olarak kabul edilen Japonya’nın Mitsubishi Electric firmasından yardım aldık.



DS2000 platformu üzerinde yapımı gerçekleştirilen Türksat 4A uydusu Kazakistan’a bağlı eski Sovyet uzay üstü Baykonur’dan fırlatıldı. 50 derece doğu yörüngesi üzerinde 4 ay süreyle test işlemlerini tamamlanan uydumuz 9 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Buna rağmen Türksat 4A’nın televizyon frekanslarını taşıma işlemi Eylül ayı sonuna kadar uzamıştır. Zira, Ramazan ayının denk gelmesinden dolayı izleyicinin sıkıntı yaşamasının önüne geçilmek istenmiştir.



Ayrıca, televizyon kanallarının frekans transferi için ek süre tanınmıştır. Türksat 4A uydusu 18 Eylül 2014’ten itibaren aktif olarak en önemli uydumuz konumunda yer almayı başarmıştır. Vatandaşların uydularının çanak antenlerinin yerini değiştirmemesi adına Türksat 4A uydusunun yörüngesi 42 derece doğu olarak belirlenmiştir. Türksat 2A uydusu da aynı yörünge üzerinde bulunuyordu. Bu şekilde hem bireysel kullanıcılar hem de büyük kuruluşların anten yerlerinde yeni düzenlemeler yapmasına gerek kalmamıştır. Türksat 4A uydusu üzerinden televizyon yayını seyretmek isteyen kişilerin tek yapması gereken uydu ayarlarını düzenlemek olmuştur. Türksat 4A aynı zamanda Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarını kapsama alanı genişliğine sahip bulunmaktadır. Böylece uzak diyarlardaki kişilerde ülkemizdeki yayınları sorunsuz izleme şansı yakalamıştır.



Aynı şekilde uydumuzun hız kapasitesi artırılmıştır. Türksat 2A uydusu için 20 MHz hız oranı bulunurken kanallara erişim noktasında sıkıntı yaşanıyordu. Bu sorunda giderilmiştir. Ek olarak haberleşme uydusu olan Türksat 4A internet kullanıcılarının sorunlarına da çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. İnternete bağlantı hızı yükseldiği için veri paylaşımı ya da indirme işlemlerinde zaman aralığı azalmıştır. Teknolojik imkanlar insanların hayatlarını kolaylaştırma amacı taşır. Bu kapsamda Türksat 4A’nın da internet sağlayıcı operatörlerin kullanıcılara sunduğu fiyat aralığını daraltması söz konusu oldu. Hızlı ve daha ucuz internet kullanımı için Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Ayrıca, toplu alanlarda ve ulaşım araçlarında bedava internet bağlantısının bulunması için yeni uydumuzdan yararlanabileceğimizin ipuçları paylaşıldı. Türksat 4A uydusu kanal sayısının artmasına da neden oldu. 500’ün üzerinde kanalı bünyesinde bulundurmaktadır.



Yerel kanalların farklı şehir ve ülkelerde de izlenmesi için yapılan çalışmalar sonuç vermiştir. Buna rağmen televizyon frekansları ihalesindeki fahiş fiyatlar üreticileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk defa bir uydumuz C bandı üzerinden yayın yapmaya başladı. Böylece dünya ülkelerinde kullanılan teknolojiden yararlanma şansı elde etmiş olduk. Karasal yayın sisteminin 4G teknolojisine geçişi de söz konusu bulunuyor. İnternetten yayın yapan kanalları televizyon ekranında da görebilmemiz için bu teknoloji önemli kabul edilmektedir. Aynı şekilde uydu sisteminin de ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Henüz çalışmaları devam etse de ilerleyen dönem için umut verici olduğu görülüyor. Türksat 4A uydusu devletin coğrafi ve askeri alanlarda istihbarat toplaması açısından da önemlidir. Ülke sınırlarımızın güvenliği için görsel sağlayacak olan uydu aynı zamanda asayiş suçlarında araç takip, trafik kontrolü gibi alanlarda kullanılacaktır.



Digütürk, D-smart gibi özel yayıncı kuruluşları bünyesinde bulunduran Türksat 4A’nin en dikkat çeken özelliğiyse HD yayın imkanı tanımasıdır. Bilindiği üzere dünyada HD yayın son teknoloji ekran görüntü sistemidir. Bu sayede ekrandaki kişilerin yüz çizgilerine kadar en ufak bir ayrıntıyı dahi görebilme fırsatı yakalıyoruz. İlk olarak sinema ekranında hayata geçirilen HD teknolojisi 4K ile paralel gelişmiştir. HD yayın izlenmek için uydu bağlantınızın Türksat 4A ile uyumlu çalışması gerekmektedir. Ekran kalitenizi yükseltmek istiyorsanız aynı zamanda 4K televizyonlardan satın alabilirsiniz. Özellikle Samsung, Sony, LG gibi firmalar tarafından geniş ekranlı HD full aygıtlar ürütülmeye devam ediyor. Buna rağmen televizyonunuzun illa ki 4K olması gerekmiyor. Şimdi sıra Türksat 4A frekans ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğinizi açıklamaya geldi. Ayarlarınızı iki şekilde yapabilirsiniz: 1- otomatik frekans düzenleme 2- manuel düzenlemedir. Türksat 4A uydusu merkez olarak başkentimiz Ankara’yı alır. Bu yüzden paketler halinde sıralanan frekans listeleri doğu ve batı bloku şeklinde hazırlanmıştır. Ankara’nın doğusunda kalan illerdeki kanallar için frekanslarınızı doğu hattında aramalısınız. Biz zaten güncel frekans listesi bilgilerini haberimizde paylaşacağız.



Ayrıca, büyük yayıncı kuruluşlar TRT, Doğan Medya Kuruluşu, Star TV, FOX TV, ATV için ayrı paket seçenekleri yer almaktadır. Manuel yani elle arama yapmak isteyen kullanıcıların direk olarak frekans kodlarını aygıtlarına girmeleri gerekmektedir. Toplam da beş yüz kanalın bulunduğu Türksat 4A içerisinde manuel aramanın uzun süreceğini hatırlatalım. Otomatik frekans arama işleminde ise yatay ve dikey kod bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Uydu aygıtınız sizin için tarama yapmaya başlayacak işleminiz kısa sürede sonlandırılacaktır. Öncelikli olarak aygıt kumandanızdan ayarlar bölümünü seçmeniz gerekiyor. Şebeke arama seçeneğini aktif hale getirmelisiniz. Eğer yapmazsanız kod girişi için lazım olan ekran çıkmayacaktır.



Türksat 4A otomatik frekans ayarlama bölümüne Frekans: 11844 MHz, Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical), Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC : 3 / 4, Frekans: 11747 MHz, Polarizasyon: Yatay – H – (Horizontal) , Sembol Oranı : 27500 Ksymb FEC : 5 / 6 kod bilgilerini ekleyiniz.



Kanal tarama için onay verdikten sonra işleminiz sona erecektir. Ekranda beliren kanalları kişisel tercihlerinize göre numaralandırmalısınız. Çanak anteninizin yerini değiştirmediğiniz için hemen bağlantı kurulacaktır. Ayrıca, yeni bir düzenleme yapmanıza da gerek kalmamış oluyor. Türksat 4A uydusu karasal yayın kuruluşları içinde kaliteli ekran görüntüsü sağlamayı başardı. Analog yayıncılığın en büyük sıkıntısı görüntüsünün gidip gelmesi, donması olarak kabul edilir. Bu sorununda ortadan kalktığı müjdesini verebiliriz.



Ek olarak Türksat 4A’ya bağlı kanalların 1080p kalite seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. HD yayın ile birleşen bu özelliğin görüntüsünün işleyişinde fark yaratacağını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sadece görüntü açısından değil, ses sisteminde de düzelme yaşanacaktır. Bağlantı hızının da yükselmesi nedeniyle yayınları anında izleme fırsatı doğmuştur. Özellikle internet kullanıcıları için bu özellik vazgeçilmez olacaktır. Türksat 3A uydusunda bulunmayan frekanslara da sahip olan Türksat 4A’nın kapasitesi de yükseltilmiştir. Hali hazırda hizmet veren kanallara yenileri de ekleneceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Transfer işlemleri sürdürülüyor. Türksat 4A ile uyumlu çalışacak olan Türksat 4B uydumuzda geçtiğimiz günlerde uzaya gönderildi. Dünyanın dört bir yanında ülkemizdeki kanallar seyredilebilecek.