Türkiye'den şok hamle! Hangi ülkeyle doğalgaz anlaşması imzalandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 anlaşmanın imzalandığı Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı öncesi, "Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a yaptığı iki günlük resmi ziyaretinin ikinci gününde Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sani, 19 Aralık 2014'te Ankara'da imzaladıkları, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komitesi'nin birinci toplantısına başkanlık etti.

"Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz"

Heyetlerarası görüşme öncesi, Komite toplantısının birincisini bu yıl içinde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Ayrıca ordularımız ilk ortak askeri tatbikatını düzenlediler. Katar'da kurulması öngörülen, askeri üsse konuşlandıracak askerlerimizin ilk bölümü görevlerine başladı. Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.

Yemen konusunda, konsey ülkelerine verilen desteğin bölgenin güvenliğine yönelik yaklaşımlarının somut bir yansıması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Katar'ın dönem başkanlığından istifadeyle Konsey-Türkiye ilişkilerinde bir süredir yaşanan durgunluğun aşılmasını da ayrıca ümit ediyorum. Zaten içerideki dar kapsamlı görüşmede konularımızı büyük ölçüde ele aldık, değerlendirdik" diye konuştu.





15 ayrı anlaşma imzalandı

İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmede, eğitim, çevre, bilim ve teknoloji, denizcilik, enerji sektöründe 15 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısında şu anlaşmalar yapıldı:

"Türkiye Kalkınma Bankası ile Katar Kalkınma Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Bucukoğlu ile Katar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulaziz Bin Nasser Al-Khalifa tarafından imzalandı.

"Türk Eximbank ile Katar Kalkınma Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Eximbank A.Ş. Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ile Katar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulaziz Bin Nasser Al-Khalifa tarafından imzalandı.

"Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Katar Kalkınma Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü Özcan Türkakın ile Katar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulaziz Bin Nasser Al-Khalifa tarafından imzalandı.

"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı", KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile Katar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulaziz Bin Nasser Al-Khalifa tarafından imzalandı.

"TÜBİTAK ile Katar Vakfı Arasında Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Protokolü", TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ile Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Faisal M. Alsuwaidi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü", Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok ile Katar Medya Kurumu Planlama ve Kalite Dairesi Başkanı Abdullah Mohammed Sadiq tarafından imzalandı.

BOTAŞ ile Katar Petrol Arasında Doğalgaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Konuk ile Katar Petrol Başkanı Saad Sherida Al-Kaabi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü", Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Ünal ile Katar Kültür, Sanat ve Miras Bakanı Dr. Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile Katar Çevre Bakanı Ahmed Bin Amer Al Himaidi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşma", Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması" Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı, Yüksek Eğitim Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mohammed bin Abdul Wahid Al Hammadi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Bin Saif Al Sulaity tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim ve Öğretim Konulu Güvenlik İşbirliği Protokolü", İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Sani tarafından imzalandı.