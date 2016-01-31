Turkcell T60 Kamera özellikleri, performansı ve fiyatı ne kadar‏?

Turkcell’in yeni smart (akıllı) telefonu Turkcell T60‘ı lansman sonrası hızlı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk.İşte Turkcell T60 incelemesi ve fiyatı için hazırlamış olduğumuz ilk inceleme videosu sizler ile.Turkcell T60 gelişmiş kamerası, 8 çekirdekli işlemcisi ve akıllı sensörleriyle geliyor. Turkcell telefonlarının yeni modeli t60 lansman tanıtımı özellikleri turkcell t60 özellikleri ve fiyatı ne kadar‏



Ön sipariş fiyatı 799 TL

Turkcell T60'ın ön sipariş fiyatı ise 799 TL olacak. Ön sipariş vermek daha mantıklı olacak gibi duruyor. Üst seviye özellikleriyle dikkat çeken Turkcell T60, şimdilik operatör markalı telefonlar arasında yeni fiyat performans kralı gibi gözüküyor.

Turkcell T60 ile tanışın!

Turkcell T60, Qualcomm'un 64 bit desteği sunan 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisinden gücünü alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamanın olduğu telefon, Turkcell T50 modelinin aksine microSD kart desteği de sunuyor.

5 inç büyüklüğünde HD ekran kullanan Turkcell T60, yine ZTE tarafından üretiliyor. Cihaz inceliği ve hafifliği ile de dikkat çekiyor.



Turkcell T60 özellikleri

-Boyutlar: 144.2 x 71.7 x 7.8 mm-Ağırlık: 129 gram-İşlemci: Qualcomm 8939 1.5 GHz 8 çekirdek-Hafıza: 16 GB dahili (SD kart girişi var)-Ekran: 5 inç HD IPS (1280x720)-Kamera: 13 MP arka / 5 MP ön kamera-Sensörler: Sıcaklık, nem ve basınç sensörleri ilе adım ölçer.-Bağlantı desteği: 4G, DualCarrier-İşletim Sistemi: Android Lollipop

tabanlı sensörün kullanıldığı

ana kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerayla iddialı bir fotoğraf performansı sunacağı söylenen

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5.0 Lollipop sürümüyle geliyor.

Cihazla ilgili daha fazla detayı ön inceleme videomuzda bulabilirsiniz.







turkcell t60 fiyatı ne kadar



Turkcell, satış rekorları kıran T serisi akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi.



Teknik açıdan T serisinin en gelişmiş üyesi olan Turkcell T60, 16 GB dahili ve dileyenler için SD kart ile artırılabilir hafıza sunuyor.



8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihaz, akıllı sensörleriyle geliyor. T-Sensör uygulaması üzerinden sıcaklık, nem ve basınç, T-Fit uygulаması üzerinden ise atılan adımları ölçebiliyor.



Turkcell T60, 13 MP arka, 5 MP ön kamerası ile kaliteli ve canlı görüntü sunuyor, sesli komut ve еl işaretleriyle fotoğraf çekebiliyor.



Gelen bir aramayı yine basit el işaretleriyle kabul ya da reddetmek, işaret panosundan tek bir hareketle istediğiniz işlemleri kolayca yapabilmek mümkün. Turkcell T60, Standart ve Kоlay Kullanım arayüzlerinin yanı sıra çocuk ve misafir modlarıyla dа hayatı kolaylaştırıyor.



T60, lazer klavye, akıllı kılıf ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi aksesuarlar ile teknolojik standartları yukarı taşıyor.