Türk Telekom Akıllı Telefonu TT175 Özellikleri Genel bilgiler

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Türk Telekom tarafından tasarımı yapılan yepyeni bir akıllı telefonun özellikleri, akıllı telefon severleri gerçektende cazbediyor. Herkes tarafından yaşadığımız devirde beğenilerek satın alınan akıllı telefonlar her geçen günde biraz daha daha iyiye giderek, yepyeni özellikleri telefon kullanıcılarının önüne seriyor. Gerçektende harika bir gelişim göstererek piyasaya sürülen telefonların bu özellikleri, herkesi kendilerine çekmekte büyük bir işe yarıyor.

Türk Telekomun yapımcılığını üstlendiği yeni telefonu TT175'i görücüye çıkartı. 899 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuculacak telefonun özellikleri gerçektende herkesi kendisine çekeceğe benziyor. Türk Telekom'un yeni telefonu TT175'in hem fiyatı hem özellikleriyle, tüm akıllı telefon kullanıcıları kendisine çekeceğe benziyor.

TTNet, Avea ve Türk Telekom markalarının bir arada olduğu Türk Telekom kuruluşu, bugün düzenlediği organizasyon ile Türk Telekom'un yeni telefonu TT175 ismindeki yepyeni akıllı telefonunun tanıtımını yaptı.

Türk Telekom TT175 Telefonunda hangi özellikler bulunuyor ?

Yepyeni telefon 5.5 inçlik dev ekranıyla kullanıcıları kendisine çekmeyi başarıyor. Arka tarafında bulunan flaşı bulunan harika bir kaliteye sahip 13 megapikesel kamerası , ön tarafında ise 5 megapiksel kamera bulunmakta. Telefonun toplam hafıza yeri 16 GB'dır fakat microSD kart desteği özelliği bulunduğu için bu gibi hafıza artışı gerçekleştirilebilir. Akıllı telefonda 2 GB Ram bulunmaktadır ve Mediatek MT6735 işlemciden gücünü alan TT175'te gelecek sene aktif olacak 4.5 G desteğini de bulundurmakta. Cihazın içerisinde işlemci olarak Android 5.1 kullanılmış. Android'in yeni güncellemesi 6.0 Marsmallow güncellemesi de yakın zamanda gelecek.

Telefonun piyasaya 899 TL gibi çok güzel bir fiyatla sunulacağı açıklandı.