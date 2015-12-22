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Türk Sitelerine Düzenlenen Siber Saldırıları Anonymous Üstlendi

Türkiye sınırını işgal eden savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yalan beyanlarına inanan Anonymous isimli hacker gurubu Türkiye'ye karşı siber savaş başlattı

Türk Sitelerine Düzenlenen Siber Saldırıları Anonymous Üstlendi
 Türkiye sınırını işgal eden savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yalan beyanlarına inanan Anonymous isimli hacker gurubu Türkiye'ye karşı siber savaş başlattı

Türkiye’deki 400 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine 14 Aralık’ta başlayan ve düne kadar yoğun bir şekilde süren siber saldırıları Ananymous üstlendi.

Türkiye'yi IŞİD'i desteklemekle suçlayan Rusya'nın iddialarına inanan Anonymous'un yayınladığı videoda, "Türkiye onlardan petrol alıyor ve üyelerini hastanede tedavi edip DAEŞ'e destek veriyor" denildi.

"IŞİD'i desteklemeyi bırakmazsanız, internetinize saldırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Anonymous; Türkiye'yi havalimanı, banka ve devlet kurumlarının sitelerini de çökertmekle tehdit etti.

PUTİN’İN TEMELSİZ SUÇLAMALARI
Rusya Devlet Başkanı  Putin, Türk hava sahasını ihlâl eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'ye akılalmaz suçlamalar yöneltmişti.

Putin, Türkiye'nin IŞİD'in Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerden çıkardığı petrolü yasa dışı yollardan Türkiye'ye sattığını ve ellerinde deliller olduğunu öne sürmüştü.

“ASIL ESAD SATIN ALIYOR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rus liderin iddialarını yalanlayarak, "Bunlar yalan, bunlar iftira. Biz asla hiçbir terör örgütüyle ticari ilişki içinde olmadık. İddialarını kanıtlamaları gerek, kanıtlayabilirlerse Recep Tayyip Erdoğan görevi bırakacak" demişti. Erdoğan, IŞİD petrolünün asıl alıcısının ise Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve "o rejimin destekçileri" olduğunu söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Kasım 2015 tarihli son raporu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "IŞİD petrolünü Suriye'deki Esad rejimine gidiyor" açıklamasını doğrulamıştı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Kıymetler Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kara listeye alınanlardan birinin de, IŞİD'in çıkarttığı petrolün Suriye'deki Esad rejimine satılmasını sağlayan bir "aracı" olduğu belirtildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin de Haswani'yi Mart 2015'te kara listeye almış olduğu vurgulanmıştı.

DÜNYA DA CİDDİYE ALMADI
Bu ayın başında Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda Moskova, IŞİD'in petrol güzergahını gösterdiği iddia edilen haritalar yayımlanmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov'un açıkladığı haritalar dünya kamuoyunca hiç inandırıcı bulunmadı ve ciddiye alınmadı.

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