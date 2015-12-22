Türk Sineması 101 Yaşında Etkinlikte Yıldızlar Geçidi Programı Düzenlendi

Türk Sineması'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Türk Sineması'nda Yıldızlar Geçidi" programında ünlü oyuncular bir araya geldi. Etkinlikte hafızalardan silinmeyen Türk Sineması'nın nostaljik şarkıları sanatçılar tarafından seslendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türk Sineması'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Türk Sineması'nda Yıldızlar Geçidi" İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.



YILDIZLAR BİRARADA Programa; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sanatçılar Türkan Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Selda Alkor, İzzet Günay, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, İpek Acar, Emel Sayın, Işın Karaca, Hakan Peker, Burak Kut ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede, Türk filmlerinin fragmanları gösterilip unutulmaz şarkıları Metin Özülkü orkestrası eşliğinde seslendirildi.



Seslendirilen şarkılardan sonra oyuncular sahneye gelerek izleyicilerle duygularını paylaştılar. Sahneye çıkan Bengü "Kıskanırım Seni Ben" şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi. Işın Karaca'nın Ediz Hun ile birlikte yaptığı düet izleyicilerden tam not aldı.



CÜNEYT ARKIN'DAN STAR WARS'A GÖNDERME



Beraber oynadıkları filmden bir replik gösterildikten sonra Filiz Akın ile Cüneyt Arkın sahneye çıktı. Sahneye gelen ikili eski günleri anımsayarak birbirlerine sarıldı ve duygu dolu anlar yaşadı. Gecede emeği geçenlere teşekkür eden Cüneyt Arkın, "Filiz Hanımla çok filmler çektik onu öz kızım gibi severim. Star Wars gerici bir film orada mistisizm var.



Biz sinemaya geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu 30 milyon vardı. O günlerden bu günlere bizi yalnız bırakmadığını için sizlere çok teşekkür ederim. Türk halkı çok büyük ve vefalıdır. Ama o büyüklüğünün farkında değildir" dedi. Filiz Akın ise, "Bugünlerde Star Wars filmi çok gündemde ama ben daha önemlisi ile birlikteyim. 'Dünyayı Kurtaran Adam'la birlikteyim" dedi.