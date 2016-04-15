Türk Silahlı Kuvvetleri Sözleşmeli er Uzman er Uzman Erbaş başvuru şartları

Son günlerde, askeri personellere tanınmış haklar ve imkanların son derece iyileştirilmesi, yanında askeri personel olmak isteyen şahıs miktarını arttırdı. 2016 Seneninde da revaçta olan meslekler arasına adını yazdıran eksper erbaşlık, birçok gencin iş derdine sonlandırıyor. Bilhassa çalışma saatlerinin müsait olması, aylık oranı ve oluşturular hizmet gençlerin gözde bir meslek olarak bakmasına kapı aralıyor.



Peki Uzman Erbaş nedir? Uzman erbaş nasıl olunur?



Uzman Erbaş, Türk silahlı kuvvetlerinde vazife alan en düşük rütbeli personeldir. TSK'nın tarifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde eksper onbaşı ve eksper çavuş rütgıdae sahip asker şahıslardir. 15-04-2016 Cuma günkü yazımızın devamı alt bölgededir.



Öncelikli olarak minimumlise ve eşiti okuldan mezun olmuş şahıslar başvuruta bulunabilir. Uzman erbaş olabilmek için askerliğin minimum6 ayını tamamlamız ya da terhis almış olmak gereklidir. Askerliğin bitiminden en çok 3 yıl içinde başvuru yapılması şart şartır. Ayrı olarak 25 Yaşı geçmemiş olması gereklidir.

Uzman erbaş olabilmek için sözlü, yazılı ve mülakattan etkin bir sonuç alarak geçmiş olunması gereklidir. Sözlü ve yazılı mülakatlarda askeri verileri imtihan edilir. Ardındanfizİki yeterlilik sınavına tabi tutulur ve bireyin fizik güvü test edilir. Birlikteinde ise sağlık denetiminden kusursuz olarak geçmesi gereklidir. Belirtilen bu koşulların takibinde ise eksper erbaş olunabilmektedir.

Uzman Erbaş olan şahıslar, devlet memtümörlerinin istsöylediği haklardan istbelirtebildiği gibi, zaman içinde rütbesi de çoğalmaktadır. Aldıkları aylık 2016 yılı itibarı ile 1850 TL olmakta yalnız devletin ve askeriyenin birçok imkanından faydalanma imkanlarına sahiptirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eksper erbaş olarak kadroya girebilmek için "Uzman Erbaş Temin" zamanlarıni kaçırmamak gereklidir. Yalnızca kara kuvvetleri değil havacı ve denizci olarakta eksper erbaş olunabildiği için ona göre sayfaları denetim etkeniz lazım olur. Jandarma, Kara, Hava ve Deniz olmak suretiyle 4 farklı alanda eksper erbaş olarak istihdam sağlanan bu alanda vazife alabilirsiniz.