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Türk Hackerlar iş başında Ruslara büyük şok

Türkiye tarafına özellikle devlet siteleri ve bankalara düzenlenen siber saldırının ardından Türk hacker Skorsky ve ekibi Türkiye aleyhine haber yapan sitelere ve devlet kurumlarına tarihin en büyük siber savaşını başlattı

Türk Hackerlar iş başında Ruslara büyük şok
 Türkiye tarafına özellikle devlet siteleri ve bankalara düzenlenen siber saldırının ardından Türk hacker Skorsky ve ekibi Türkiye aleyhine haber yapan sitelere ve devlet kurumlarına tarihin en büyük siber savaşını başlattı

Türk hacker Skorsky ve ekibi, Türkiye’ye yönelik siber saldırılara, Rusya devlet sitelerine ve Türkiye aleyhinde haber yapan Rus internet sitelerine tarihin en büyük saldırısını gerçekleştirerek yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama Türk hacker Skorsky, ekibiyle birlikte cuma günü başladıkları tarihin en büyük siber saldırısında, önce Türkiye’yi kendi gazetelerinde defalarca tehdit ettiğini belirttiği "http://sputniknews.com/" ve "http://sputniknews.ru" adreslerini, ardından da "gov.ru" uzantılı siteleri hedef aldıklarını ifade ederek, "Sitelerini defalarca erişime kapattık. Mail yazışmalarını ele geçirdik. Siteler DDOS saldırıları ile çökertilmiştir. Aynı zamanda Rus ulusal güvenlik merkezi sitesini, savunma bakanlığı ile Rus istihbarat merkezinin sitelerine saldırı yaptık. Siteler yavaşladı ve girişlerde sıkıntılar çıkıyor. Bazı gov.ru uzantı sitelere ise index attık, site mehter marşları ile açılıyor" dedi.

"ONLAR GİBİ HALKI MAĞDUR EDECEK SALDIRILAR YAPMIYORUZ"

Saldırıların kesintisiz sürdüğünü ifade ede Türk hacker, "Biz işgal değil, fetih yapıyoruz. Onlar gibi halkı mağdur edecek saldırılar yapmıyoruz. Bankalar, hastaneler, vakıflar vb gibi siteler serverlar hedefimizde değil" dedi.

Skorksy, Türkiye’ye yönelik saldırılara misliyle karşılık verdiklerini, vermeye devam edeceklerini de ekledi.

Kaynak : İHA

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