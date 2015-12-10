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Türk gemisinde inanılmaz olay 4 ceset ile dünya turu

Hatay'in iskendurun ilçesinde bulunan limana demirlenen gemide bulunan cesetler bakım için gittiği Çin'de bulundu, cesetlerin çürüdüğü gelen bilgiler arasında

Türk gemisinde inanılmaz olay 4 ceset ile dünya turu
 Hatay'in iskendurun ilçesinde bulunan limana demirlenen gemide bulunan cesetler bakım için gittiği Çin'de bulundu, cesetlerin çürüdüğü gelen bilgiler arasında
Hatay'ın İskenderun ilçesine demir atan kuru yük gemisinde 4 ceset bulundu. Cesetlerin, geminin Çin'e bakıma gönderilmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

ÇÜRÜMÜŞ VAZİYETTE BULDULAR

Türk bandıralı 30 bin 85 grostonluk "IDC Pearl" isimli, 5 yıl boyunca uluslararası kuru yük taşıyan gemi, bakımı yapılmak üzere Çin'e gitti. Çin'de yapılan bakımda geminin motor ambarında 4 adet çürümüş vaziyette insan cesedi bulundu.



ÇİN KABUL ETMEDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ

Çin Hükümeti cesetleri kabul etmeyince "IDC Pearl" isimli gemi, Güney Kore'den demir yükledi. Güney Kore'den Türkiye'ye doğru seyreden gemi İskenderun Yazıcılar Limanı'nda demirledi. Çin Hükümeti tarafından Türk Hükümeti'ne bildirilen bu durum üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemide inceleme başlatıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR

Cesetlerin Çin'de yapılan bakım esnasında geminin motor ambarında çalışan işçilere ait olduğu üzerinde durulurken, yurt dışına kaçak yollarla çıkmaya çalışan mülteciler olabileceği de iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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