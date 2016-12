Tüm Ülkede Beraat Kandili Çoşkusu

Ramazan’ın gelişini müjdeleyen, “Günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma” vesilesi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla tüm yurtta camiler doldu taştı.



İSTANBUL

Eyüp Belediyesi Beraat Kandili münasebetiyle Eyüp Sultan Camii önünde vatandaşlara kavurmalı pilav ve ayran dağıttı. Mehter Marşı eşliğinde başlayan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’da kandilde vatandaşların sıklıkla uğradığı noktalardan biri olan Eyüp Sultan Camii yine doldu taştı. Eyüp Belediyesi Beraat Kandili vesilesiyle meydanda vatandaşlara kavurmalı pilav ve ayran dağıttı.

Beraat Kandili’nde Eyüp Sultan Camii’nde olmak için Ankara’dan geldiğini belirten Mehmet Kuvvet, “Ankara’dan geldim. Beraat Kandili’nin devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Memleketimiz bugünlerde zor zamanlardan geçiyor. Birlik ve bütünlüğümüz için beş vakit namaz kılarken de dualar ediyoruz. İnşallah huzura kavuşur, memleketimizin birliğine vesile olur” dedi.

Kandili Eyüp Sultan Camii’nde geçiren Mustafa Akgünay, “Peygamber Efendimizin müjdelediği beş geceden biri olan Beraat Kandili yüzü suyu hürmetine bu akşam Eyüp Sultan Camii’nde dualar ettik. Ülkemiz için, milletimiz için, birlik ve beraberliğimiz için ve kendimiz için dilekler ve dualarda bulunduk. Rabbim inşallah kabul etsin” diye konuştu.

İyi dileklerini dile getiren Önder Işık, “Ülkemizin bu zor günleri en kısa zamanda atlatıp barış içerisinde, geçmişte olduğu gibi beraberce yaşamayı Allah bugün için bütün Müslümanlara çağrıda bulunmuş. Bugün isteyin benden demiş; merhametiyle, lütfuyla hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva ve güç durumlarda olanlara güç vermek ve beraatları için bugünü seçmiş. Onun için biz de bugün dualar ettik ülkemiz için, ailemiz için, kendimiz için. Bütün insanlar ve tüm Müslüman alemi için” ifadelerini kullandı.



ŞANLIURFA

Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl’e akın eden vatandaşlar camilere sığmadı.

Akşam namazının okunmasının ardından yer bulmak için Balıklıgöl platosunda bulunan camilere akın eden her yaştan Şanlıurfalı, ellerini semaya açıp dua etti. Camilere sığmayan vatandaşlar cami avlularında serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. Bu mübarek gecede Balıklıgöl’de namaz kılmak isteyen erkekler kadar kadınlar ve çocuklar da camilere akın etti. Ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti.

BİTLİS

Ramazan ayının gelişini müjdeleyen, 'Günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma' vesilesi kabul edilen Berat Kandili Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı camilerde düzenlenen programla ihya edildi.

Berat Kandili kutlamaları ilçede akşam namazından sonra başladı. Berat Kandili, programlarda imam-hatip ve müezzinlerin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle ihya edildi.

İlçe merkezinde akşam namazından sonra düzenlenen kandil kutlama programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamalar kentin farklı camilerinde devam etti.



ZONGULDAK

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Berat Kandili coşkuyla idrak edildi.

Ramazan Ayının müjdecisi olan ve mübarek aylar içerisinde yer alan Beraat Kandili'nde Devrek Merkez Yeni Cami ve diğer camiler doldu taştı. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, “Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah'a yönelerek, O’nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir. Yüce Allah'ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. Üç ayların girmesiyle idrak etmeye başladığımız bu tür mübarek gün ve geceler, manevi hayatımızda öze dönme ve kendimizi yenileme fırsatı sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasını sağlayan, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleridir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek Berat gecesinde, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, Yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Ramazan-ı Şerif ayına manevi hazırlık yapalım. Her zaman olduğu gibi bilhassa böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babalarımızın hayır dualarını alalım. Çevremizle bilhassa komşularımızla insani ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Sevinçleri ve nimetleri paylaşmayı, zayıfların ihtiyaçlarını gidermeyi, muhtaçların dertlerine derman olmayı ve acıları dindirmeyi öğrenelim. Bunları hayata geçirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Berat Kandilini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini, Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi. Yapılan duaların ve kılınan yatsı namazının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyu ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



ŞIRNAK

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Nebi Cami ve Ulu Cami’de binlerce vatandaşın katılımıyla Berat Kandili dualarla ihya edildi.

Cizre’de Berat Kandili münasebeti ile Hz. Nuh Nebi Cami ve Ulu Camide İlçe Müftülüğü tarafından bir program düzenlendi. Cizre’de Berat Kandili için Nuh Nebi Cami ve Ulu Camiyi dolduran Cizreliler akşam ve yatsı namazlarını cemaatle eda edip bol bol dua okudu. Mübarek Berat Kandili dolayısı ile Cizre'de Hz. Nuh Nebi Cami ve Ulu Camide Camii'nde düzenlen programa 7'den 70'e çok sayıda Cizreli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında din görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okutuldu, bol bol dualar edildi. Din görevlileri gecenin anlam ve önemini anlattı. Cami de yer bulamayanlar camii avlusunda programı takip etti. Program, Mevlit’i Şerif’in okunması ile son buldu.

ANKARA

Başkent’te Berat Kandili’nde camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ankaralılar Berat Kandili’nde camilere akın etti. Mübarek gecede yatsı vakti camileri dolduran kadın erkek, genç yaşlı Başkentliler, gece boyu namaz kıldı ve dua etti. Kandilde ibadet etmek için Kocatepe Camisi’ni seçen Müslümanlar, böyle kutlu bir gecede, büyük ve güzel bir camide ibadet ettikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkentlilerin Berat Kandili’nde ortak dileği ise terörün sona ermesi ve huzurun gelmesi oldu.

KONYA

Konya’da vatandaşlar Berat Kandili’nde Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek Mevlana Meydanı'nda namaz kılıp dua etti.

Berat Kandili'nde Konyalılar, Mevlana Müzesi'ne giderek dua etti. Vatandaşlar yatsı namazını Sultan Selim Camii’nde ve Mevlana Meydanı’nda kıldı. Vatandaşlar, Berat Kandili'nin İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

EDİRNE

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Berat Kandil’inde doldu taştı.

Mübarek Berat Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar Selimiye'ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Camii görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm’ün 'Berat' konulu vaazını dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.

SELİMİYE CAMİ’NDE İNSAN SELİ

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

ELAZIĞ

Elazığ’da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandil'inde camiler doldu taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. İzzetpaşa Camiine gelen vatandaşlara Şehit Özel Harekat Polisi Coşkun'un ailesi tarafından Yasin-i Şerif verilip şeker ve gül kolonyası ikram edildi.

Kabe-i Şerifin kapısına ait örtünün sergilendiği Kültür Park Camiinde ise ayrı bir heyecan vardı. Kabe-i Muazzamın örtüsünü görmek için camiye gelen vatandaşlar namazlarını kıldıktan sonra örtünün başında dua etti. Camiden çıkan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi tarafından kandil gecesine özel olarak hazırlanan ilahilerin söylendiği ve duaların okunduğu programı dinledi.