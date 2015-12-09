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TRT1 Canlı İzle - TRT1 Donmadan İzle - TRT1 Yayın Akışı TRT1 Canlı Donmadan HD İzle

TRT1'de yayınlanan diziler yarışmalar ve çeşitli proğramları donmadan ve takılmadan izleyebileceğiniz linki haberimizin detayında bulabileceksiniz, her hafta yayınlanan yeni bölümleri ile Diriliş Ertuğrul, Yeşil Deniz, Filinta, Seksenler, Son Çıkış gibi dizileri canlı olarak izleme keyfine varın

TRT1 Canlı İzle - TRT1 Donmadan İzle - TRT1 Yayın Akışı TRT1 Canlı Donmadan HD İzle

 Devletin kanalı olarak tanıdığımız ülkemizde yayın yapan TRT 1, son senelerde ekranlara taşıdığı dizi ve programlarıyla sıkça adından başarıyla bahsettirmeyi başardı.Yapmış olduğu dizi ve programlarla çok iyi bir kitle sahibi olmayı başaran TRT 1, kalite seviyesini bir anda çok üst seviyelere taşıdı.Son yıllarda ekranlara taşıdığı 'Beni Böyle Sev', Leyla İle Mecnun isimli dizilerle dizi sektörüne adeta damga vuran ve reytinglerde rekordan rekora koşan TRT 1, yeni sezonda da yeni rekorlar kırmak istiyor.Peki 12 Eylül 2015 Cumartesi (bugün) hangi dizi ve programlar ekranlara taşınacak ? İşte yayın akışı detaylar..

TRT 1 12 Eylül 2015 Cumartesi Yayın Akışı

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

TRT 1 her zaman gibi yayınını İstiklal Marşı ve daha sonrasında ise program akışının nasıl ilerleyeceğini anlatan bu programla başlatacak.

06:40 Ömür Dediğin

Ömür Dediğin, sabahın ilk saatlerinde evlerinize konuk oluyor. Ömür Dediğin bugün TRT 1'de ekranlarda olacak.

07:10 Sen De Gitme

Sen De Gitme, sabah saatlerinde evinize misafir olacak, sakın kaçırmayın.

08:30 Avrupa Avrupa (tekrar)

Avrupa Avrupa, sizler için ekranlarda olacak sakın akçırmayın.

10.00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda"

Kung Fu Panda, sizler için bugün TRT 1'de
11:40  6 Mantı

6 Mantı bugün TRT 1'de ekranlarda olacak.

12:55 Savaşta Barışta Türk Ordusu

Savaşta Barışta Türk Ordusu, sizler için TRT 1 tarafından ekranlara gelecek.

13:15 Pastane

Pastane, sizler için bugün TRT 1 ekranlarında olacak ! 

14.15 Beni Böyle Sev (tekrar)

Beni Böyle Sev dizisi tekrar bölümüyle bugün TRT 1'de

16.30 Baba Candır (tekrar)

Baba Candır tekrar bölümüyle sizler için TRT 1'de.

19:10 Hava Durumu (canlı)

TRT 1 Hava Durumu bilgilerini sizinle paylaşacak sakın kaçırmayın.

19:15 Spor (canlı)

En doğru şekilde spor haberlerini TRT 1 sizlere sunacak, sakın kaçırmayın.

19:20 Ana Haber Bülteni (canlı)

TRT 1 Haber sizlere en güncel, en doğru haberleri iletecek.Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ? Sakın kaçırmayın.

20:00 Son Çıkış (yeni bölüm)

Son Çıkış yeni bölümüyle sizler için TRT 1'de.

23:20 Yabancı Sinema "X-Men 2"

Yabancı Sinema "X-Men 2", saat 23.35'de sizler için ekranlarda

01.40 Alias 'Kod Adı'

Alias 'Kod Adı' sizler için TRT 1'de.

02.25 Baba Candır (tekrar)

Baba Candır tekrar bölümüyle sizler için TRT 1'de.

04.15 Son Çıkış (yeni bölüm)

Son Çıkış yeni bölümüyle sizler için TRT 1'de.

TRT 1 Frekans Bilgileri Burada

Türksat 4A Batı 42ºE 

Frekans : 11.958

POL : V

Sembol : 27500

FEC 5/6
TRT 1 12 Eylül 2015 Cumartesi yayın akışında sizler için çok harika programları ekranlara getirecek.Eğer dizi ve programları kaçırmak, gündemden geri kalmak istemiyorsanız TRT 1'i cihazınıza ekleyin.Frekans bilgileri yok diyorsanız, yukarıdan bulabilirsiniz.
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