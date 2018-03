TRT Çocuk kanalı canlı izle - TRT Çocuk kanalı yayın akışı hakkında son dakika bilgi

TRT Çocuk yayın akışı bugün nasıl? TRT Çocuk'ta yayınlanacak olan Çizgi diziler, filmler ve programlar neler? Saat kaçta yayınlanacak? TRT Çocuk dizileri, programları, filmleri ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.





24 saat yayın yapan TRT Çocuk'ta çocuklar için birbirinden eğlenceli yarışmalar, heyecan dolu ve komik çizgi diziler bulunuyor.









Çizgi Film "Köstebekgiller" , 17:25'te TRT Çocuk’ta… Çocukların en sevdiklerinden olan Köstebekgiller: Hayvanlara ve onların gizemli yaşam larına büyük bir ilgi duyan Pelin, ailesiyle birlikte yeni bir eve taşındı ve tüm hikâye böyle başladı . Köstebekgiller… Sevimli köstebeklerin başı Caner’le dertte… Onun en büyük yardımcısı da Bay Baykuş. Pelin kararlı! Caner’e dersini vermek istiyor. Acaba bir gün aklı başına gelecek mi? Şimdilik görev Pelin’e düşüyor.Çizgi Film17:25'te TRT Çocuk’ta…





Keloğlan Odama Saklandı...





Efsaneleşmiş masal kahramanı Keloğlan, günümüze eğlence ve heyecan dolu bir gezinti gerçekleştiriyor. Şaşırtıcı maceralar boyunca Keloğlan’ın başına gelmeyen kalmıyor.





Keloğlan ve onun en yakın arkadaşı Burak arasında yaşanan güzel dostluğun öne çıktığı yapımda, gerçekle masal dünyası iç içe… Ekran başındaki minikleri keyifle seyredecekleri anlar bekliyor.





Keloğlan Odama Saklandı, TRT Çocuk’ta…





TRT Çocuk 28 Şubat 2016 Pazar Yayın Akışı



06:27 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:33 - Çizgi Film "Arı Maya"

07:00 - Çizgi Film "Mini Mini Hutoslar"

07:45 - Çizgi Film "Pepee"

08:25 - Çizgi Film "Canım Kardeşim"

08:55 - Çizgi Film "Ciciki"

09:25 - Çizgi Film "Laura'nın Yıldızı"

09:55 - Çizgi Film " Elif'in Düşleri"

10:30 - Çizgi Film "Yılkı Atı (Doru)"

11:05 - Çizgi Film "Pepee"

11:45 - Çizgi Film "Harika Kanatlar"

12:25 - Çizgi Film "Arı Maya"

13:00 - Çizgi Film "İbi"

13:35 - Çizgi Film "Canım Kardeşim"

14:05 - Çizgi Film "Mutlu Oyuncak Dükkanı"

14:30 - Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

15:00 - Yarışçı (Yarışma)

15:30 - Çizgi Film "Çılgın Orman"

16:00 - Çizgi Film " Elif'in Düşleri"

16:30 - Çizgi Film "Harika Kanatlar"

17:25 - Çizgi Film "Köstebekgiller"

18:00 - Çizgi Film "Keloğlan Masalları"

18:50 - Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

19:40 - Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

20:10 - Çizgi Film Makinesi (Yeni)

20:15 - Haberin Olsun

20:30 - Harika İşler Takımı (HİT)

21:00 - Çizgi Film "Yılkı Atı (Doru)"

21:30 - Çizgi Film "Maysa ve Bulut"

21:55 - Bizim Ninniler

22:00 - Çizgi Film "Kuzucuk(Diyaloglu)"

22:25 - Çizgi Film "Keloğlan Masalları"

23:05 - Çizgi Film "Rüya'nın Günlüğü"

23:15 - Çizgi Film "Mini Mini Hutoslar"

23:45 - Bizim Ninniler

00:00 - Çizgi Film "Kuzucuk(Diyaloglu)"

00:30 - Çizgi Film "Doki"

01:00 - Çizgi Film "Pak İle Pırpır"

01:30 - Çizgi Film "Arı Maya"

02:10 - Çizgi Film "Kuzucuk(Diyaloglu)"

02:45 - Çizgi Film "Canım Kardeşim"

03:15 - Çizgi Film "Pepee"

04:00 - Çizgi Film "Arı Maya"

04:30 - Çizgi Film "Kuzucuk(Diyaloglu)"

05:00 - Çizgi Film "Biz İkimiz"

05:30 - Çizgi Film "Ciciki"

06:00 - Çizgi Film "Kuzucuk"

06:30 - ..



O, gerçek bir çizgi film klasiği… Unutulmaz kahraman Arı Maya, yepyeni hikâyelerle yıllar sonra yeniden aramıza dönüyor. Bu defa zamane çocukları için büyük sürprizleri var! Rengârenk, sıcacık ve dost canlısı… Arı Maya, en yeni maceralarıyla artık sadece TRT Çocuk ekranında…





Arı Maya, TRT Çocuk’ta…





Uyursun ve büyürsün… Ninni dinlersen güzel rüyalar görürsün! En sevilen Türk ninnileri senin için geliyor! Birbirinden güzel on iki ninni, on iki düş klibi! Her biri altın değerinde! Anonimleşen ninnilerimiz hiç bu kadar güzel yorumlanmamıştı! Şimdi hayallere açılan kapıdan geçme zamanı!





Bizim Ninniler, TRT Çocuk’ta…