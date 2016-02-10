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TRT 1 Dizisi Diriliş Ertuğrul 46. Son bölüm fragmanı İzle

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yаyınlаndı mı? Diriliş Ertuğrul 46. bölüm fragmanı nе zaman yаyınlаnаcаk? Gеlеcеk hаftа izlеyicisi ile buluşаcаk оlаn dizinin yeni bölümündе nеlеr yаşаnаcаk? İzlеyiciyi hаngi sürprizlеr bеkliyоr ?

 Reyting sıralamalarında liderliği kimseye kaptırmayan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul bu akşam 45. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Muhteşem bir final yaparak son bölümü noktalayan Diriliş Ertuğrul’da gözler 46. bölüme çevrildi.

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Uğur güneş ve Didem Balçın gibi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu ile izleyicilere muhteşem bir TV keyfi sunan Diriliş Ertuğrul ekranların en çok izlenen dizisi oldu. Her bölümü ile faklı izleyici üzerinde etki bırakan dizinin 45. bölümü bu akşam seyirciyle buluştu. Her hafta olduğu gibi dizi yine sürprizlerle doluydu. Olayların, entrikaların hiç dinmediği bir bölümün ardından şimdi de yeni bölümü merak konusu oldu.

Gerek etkileyici senaryosu gerek güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicilere muhteşem bir TV keyfi sunan Diriliş Ertuğrul’un sabırsızlıkla beklenilen 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



Diriliş Ertuğrul 45. bölümde neler oldu?

İzleyicileri büyük merakla takip ettiği Diriliş Ertuğrul 45. bölüm ile bu akşam saat 20:00’da Trt ekranlarındaydı.

Yayınlanan her bölümünde heyecan dolu sahneleri ile izleyenlere nefes kesen dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul’da bu akşam Selcan’ın Noyan tarafından kaçılması obada nasıl bir etki yaratacaktır? Hamza, Gündoğdu’ya sadık kalacak mıdır? Sungur Tekin’in uzun bir aradan sonra geri dönüşü obada nasıl bir karşılanacak? İşte detaylar… Onun Ertuğrul tarafından getirilişi Dodurga beylerinin kafalarını karıştırmıştır.

Sungur Tekin’e rağmen Noyan, mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Efrasiyab’ın yardımıyla Selcan’ı obadan kaçırmıştır. Selcan’ı kaçırılması obada büyük kargaşaya sebep olmuştur.

Bakalım Hamza bu kez Gündoğdu’ya sadık kalabilecek mi? Noyan, Selcan’ı kaçırarak hedefine ulaşabilecek mi? Gümüştekin ve Aytolun’un yaptığı yeni plan ne? Ertuğrul gittiği yerde kimin hayatını kurtaracaktır? Ertuğrul’un karşısına çıkan yabancı kişi ona neler söyleyecektir? Gündoğdu Selcan’ı kurtarmak için nasıl bir plan yapacaktır? Selcan’ı Noyan’ın elinden kaçırmak başarılı olacak mı?
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