TRT 1 Canlı İzle - TRT 1 Yayın Akışı - TRT 1 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

TRT1 yayın akışı bugün nasıl? TRT1'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? TRT1 dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.
Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalı TRT, Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 1 Mayıs 1964 tarihinde kuruldu, 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi.1982 yılında kısmen olsada 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Önümüzdeki 2013'TE TRT1'de yayınlanmaya başlammıştır.
Programların genel yayınlanma saatleri, sabah haberleri genelde 06:30 ve 08:30 arasıdır. Sabah programları 9:30 ve 12:15 arası, öğlen programları 12:30 ve 14:00 arasıdır. Akşam üzeri yayınlanan programlar 16:00 ve 17:30 arasında, Akşam haberleri 19:00 ve 20:00 saatleri arasında yayınlanır. Akşam programları 20:00 ve 22:30 arasında yayınlanır. Gece programları ise 23:00 ve 01:30 arasında yayınlanır. Bunun dışındaki saatlerde genelde tekrar programları verilir.
Günümüze kadar birçok program, dizi ve film yayınlanmıştır vede yayınlanmaktadır. Sabah 06:30-08:30 saatleri arasında kahvaltı haberleri yayınlanır. İlerleyen saatlerde 09:00-12:00 saatleri arasında kadın programları veya yemek programları yayınlanır. Öğlen 12:30-18:30 arasında tekrar programları yada eğlence programları yayınlanmaktadır. Akşam haberleri 19:00-20:00 saatleri arasında yayınlanır ve hemen ardından 20:00-22:30 saatleri arasında TV dizisi veya yarışma programı yayınlanmaktadır. Gece 23:00-02:00 saatlerinde talk-show veya sinema filmi verilir. 1990 yılı öncesinde saat 24:00 televizyon İstiklâl Marşı ile kapanır ve sabah saat 06:30-07:00 saatleri arasında açılırdı.
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