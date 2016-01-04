TRT 1 Canlı İzle - TRT 1 Yayın Akışı - TRT 1 Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

TRT1 yayın akışı bugün nasıl? TRT1'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? TRT1 dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.



Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalı TRT, Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 1 Mayıs 1964 tarihinde kuruldu, 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi.1982 yılında kısmen olsada 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Önümüzdeki 2013'TE TRT1'de yayınlanmaya başlammıştır.

Programların genel yayınlanma saatleri, sabah haberleri genelde 06:30 ve 08:30 arasıdır. Sabah programları 9:30 ve 12:15 arası, öğlen programları 12:30 ve 14:00 arasıdır. Akşam üzeri yayınlanan programlar 16:00 ve 17:30 arasında, Akşam haberleri 19:00 ve 20:00 saatleri arasında yayınlanır. Akşam programları 20:00 ve 22:30 arasında yayınlanır. Gece programları ise 23:00 ve 01:30 arasında yayınlanır. Bunun dışındaki saatlerde genelde tekrar programları verilir.