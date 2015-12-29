Trafik Cezası/Borcu Sorgulama 51/2b 29 Aralık 2015 Salı Medya Gezgini

için Emniyet Müdürlüğü'nün bir trafik şubesine başvurabileceğiniz gibi internet üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

nasıl ve nereden yapılır? Trafik cezası sorgulama ekranı

imizin devamında

Tüm dünya ülkelerinde temelde araç sürücüsü ve yaya güvenliği sağlamak temeli üzerinde farklı sistemlerde oluşturulan trafik kurallarının ihlallerinde trafik emniyet güçleri tarafındantrafik cezası uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türkiye’de de Emniyet Teşkilatına bağlı olan trafik ekipleri tarafından araç sürücülerinin trafik kuralı ihlalleri durumunda trafik cezası uygulanıyor.

Trafik cezası uygulamalarında, trafik ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsüne yönelik olarak trafik kuralının ihlal türüne göre çeşitli kademelerde trafik cezaları uygulanıyordu. Ancak bu sistemin özellikle de trafiğin hızlı aktığı noktalarda trafik güvenliğinin riske atılmasına, trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda trafiğin kilitlenmesine yol açması ve daha pek çok sebep dolayısı ile Emniyet Teşkilatı modern bir trafik uygulaması sistemine geçti. Özellikle de kent merkezlerinde bulunan daha teknolojik altyapılı sistemler ile birlikte araç sürücülerinin trafik kuralı ihlallerinde trafik cezası araç durdurulmadan yazılıyor ve kayıtlı adresine bildirimi gerçekleştiriliyor.

trafik cezası ödeme takvimi içerisinde ödemelerin yapılmaması, trafik cezasına faiz uygulanmasına yol açıyor. Bu neden ile de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortam üzerinde trafik cezası sorgulama hizmetlerine başlandı. Dijital ortam üzerinden trafik cezası olup olmadığını ve trafik cezasının detaylarını öğrenebilme imkanı sunan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerindeki online hizmetler sayfasından erişim sağlayabildiğiniz ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ ekranından trafik cezası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.







TRAFİK CEZASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN Ancak bu sistemde de başta bürokrasi işlemleri olmak üzere pek çok sorundan dolayıödeme takvimi içerisinde ödemelerin yapılmaması, trafik cezasına faiz uygulanmasına yol açıyor. Bu neden ile de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortam üzerinde trafik cezası sorgulama hizmetlerine başlandı. Dijital ortam üzerindenolup olmadığını ve trafik cezasının detaylarını öğrenebilme imkanı sunan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerindeki online hizmetler sayfasından erişim sağlayabildiğiniz ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ ekranından trafik cezası sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama ekranında trafik cezası sorgulama işlemi için ‘isim’,‘soyisim’, ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘doğum yılı’ bilgilerini girmek gerekiyor. Bu bilgilerin girişinin ardından trafik cezasının bulunup bulunmadığını öğrenebildiğiniz gibi trafik cezası sorgulama işlemlerinizi dijital ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi internet sayfası üzerinde bulunan ‘Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme’ ekranı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlı İnternet Vergi Dairesi internet sayfası üzerindeki bu sorgulama ekranında ‘plaka’, ‘özel plaka’, ‘T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası’ ve ‘tescil tarihi’ bilgilerinin girişin yaparak trafik cezası sorgulama yapabiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi’nde bulunan bu sorgulama ekranından yapacağınız sorgulamanın ardından çıkan trafik cezalarınız için online trafikcezası ödeme işleminizi de yapabiliyorsunuz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartları aracılığı ile gün içerisinde saat 02:00 ila 22:00 saatleri arasında trafik cezası ödeme işlemlerinizi online olarak kredi kartınız ile yapabiliyorsunuz. Böylelikle trafik cezası erken ödemenin sağladığı taksit ve indirim fırsatlarından da yararlanarak trafik cezasına uygulanacak faizlerden de kurtulabilirsiniz.