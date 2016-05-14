Tolga Kardel Aradığım Aşkı Nihayet Buldum Dedi

Tolga Karel, Amerikalı sevgilisi Sarah Scotti ile Dominik'te film gibi bir düğünle dünyaevine girdi.
Tolga Karel, Amerikalı sevgilisi Sarah Scotti ile Dominik'te film gibi bir düğünle dünyaevine girdi.
Amerikalı eşi Sarah Scotti ile Dominic'te düzenlenen törenle dünya evine giren ünlü yıldız Tolga Karel, balayının ardından ilk magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Eşini çok sevdiğini dile getiren Karel, hayatımın aşkını buldum dedi.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:25
Tolga Karel, Amerikalı sevgilisi Sarah Scotti ile Dominik'te film gibi bir düğünle dünyaevine girdi.