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Tolga Kardel Aradığım Aşkı Nihayet Buldum Dedi

Amerikalı eşi Sarah Scotti ile Dominic'te düzenlenen törenle dünya evine giren ünlü yıldız Tolga Karel, balayının ardından ilk magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Eşini çok sevdiğini dile getiren Karel, hayatımın aşkını buldum dedi.

Tolga Kardel Aradığım Aşkı Nihayet Buldum Dedi

 Tolga Karel, Amerikalı sevgilisi Sarah Scotti ile Dominik'te film gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

Karel'in Türkiye'den dostları, Sarah Scotti'nin de Amerika'daki aile yakınları, bu sade ama şık düğünde yerlerini aldı. Yüzükler takılmadan önce gelin hanımın duygusal konuşması başta müstakbel eşi Tolga Karel'in yanı sıra anne ve babasına da duygusal anlar yaşattı.

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Tolga Karel-Sarah Scotti çifti, düğün sonrası ilk kez magazin 8 mikrofonlarına konuştu.


"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Tolga Karel'le tanışma anını anlatan Sarah Scotti, "Benim kaderimdi. Miami'de birbirimiz gördük. Ve sanki 10 yıldır hayatımdaymış gibi hissetim. Yani birbirimizi uzun süredir tanıyor gibiydik. Benim için inanılmazdı. Çok güzel anlar yaşadık. İlk görüşte aşk diyebiliriz" dedi.

"SARAH KALBİ ÇOK TEMİZ BİR İNSAN"

Tolga Karel, "Kader diyorum. Survivor benim için çok önemliydi. O yüzden düğünü burada yapmak istedik. Sarah kalbi çok temiz bir insan. Gerçek aşkı buldum" dedi.

Ünlü oyuncu, düğün esnasında bir anda bastıran yağmurla ilgili ise "Düğünden sonra yağmur yağıyorsa her şey çok güzel gidecek" diye konuştu.


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