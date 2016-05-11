Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Rüşvet!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo 'nun 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını, rüşvet karşılığında elde ettiği iddiasının araştırıldığını açıkladı.

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce İngiltere'de The Guardian gazetesinde de yer alan iddianın araştırıldığı duyuruldu.

Haberde, Japonyalı yetkililerin 2020'de düzenlenecek olimpiyatlara ev sahipliği yapmak adına, eski IAAF Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack ile bağlantılı bir hesaba 1 milyon 300 bin avro ödeme yaptığı belirtilmişti.

Rus atletlerin müsabakalarda doping yapmasına göz yumduğunu ve bir milyon avrodan fazla rüşvet aldığını itiraf etmesinin ardından görevinden istifa etmek zorunda kalan Lamine Diack'ın oğlu Papa ise IAAF'da o dönem danışman olarak görev alıyordu.

Tokyo'nun olimpiyatları rüşvet karşılığında kazandığı iddiası ilk olarak, ocak ayında WADA'nın bağımsız komisyonunun hazırladığı 2. raporda yer almıştı.

Raporda, " 2020 Olimpiyatları 'nın adaylık sürecinde, Türk yetkililer ile eski IAAF Başkanı Lamine Diack'ın IAAF'da bağımsız danışman olarak çalışan oğlu Khalil Diack arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin, Elmas Lig ya da IAAF için istenen 4 ile 5 milyon dolarlık sponsorluk ücretini ödemediği için Lamine Diack'ın desteğini kaybettiğini göstermektedir. Japonya ise ödeme yapmıştır. Bağımsız komisyon, görev alanına girmediği için meseleyi daha ileri boyutta soruşturmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul, 2013'ün eylül ayında yapılan oylamada, Japonya'nın başkenti Tokyo ve İspanya'nın başkenti Madrid ile yarışmıştı. İlk turu geçen İstanbul, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğini, finalde 96 IOC üyesinden 60'ının oyunu alan Tokyo'ya kaybetmişti.