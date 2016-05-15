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TOKİ’den Emeklilere Büyük Sürpriz

TOKİ emeklilerin ev sahibi olması için yeni bir proje başlattı. Yeni proje kapsamında bir çok emekli ev sahibi olacak.

TOKİ’den Emeklilere Büyük Sürpriz
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kirada yaşayan emekliler için harekete geçti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Her yıl evi olmayan 15 bin emeklimizi ev sahibi yapacağız"dedi.

TAKSİTLER NE KADAR?

Emeklilerin konut sahibi olmasına yönelik çalışmaların 6 aydır devam ettiğini belirten Turan; Gaziantep, Denizli, Şanlıurfa ve Erzurum gibi çok sayıda şehirden talep olduğunu söyledi. Turan,"Her yıl evi olmayan 15 bin emeklimizi ev sahibi yapacağız. Şu ana kadar 9 bin 700 konut emekli vatandaşlarımıza satıldı. Yıl sonuna kadar hedeflenen 15 bin konutun emekli vatandaşlarımıza satılması" diye konuştu.

Emeklilerin uygun fiyatlarla ev alabileceğini söyleyen Turan, taksitlerin 250-300 liradan başladığının altını çizdi.

30 BİN EK İSTİHDAM 

TOKİ Başkanı Turan, istihdam müjdesi de verdi. İdarenin 13 yılda güncelleştirilmiş rakamlarla sektöre 129 milyar lira kaynak aktardığını kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"İnşaatlarımızda çalışan işçi sayısı mevsimsel değişmekle birlikte yaklaşık 50 bindir. Yeni hedeflerimiz doğrultusunda 2016'dan itibaren yaklaşık yüzde 80 oranında (ilave 30 bin kişi) artacağını tahmin etmekteyiz."
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