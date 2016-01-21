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TJK TV TAY TV Canlı İzle - Frekans Bilgileri - Günlük Yarış Programları Bülteni Yarış Tahminleri

Yarış severlerin At yarışı takip ettikleri TJK TV TAY TV canlı yayın bilgileri ve Günlük Yarış Programları Bülteni Yarış Tahminleri gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

TJK TV TAY TV Canlı İzle - Frekans Bilgileri - Günlük Yarış Programları Bülteni Yarış Tahminleri

 TJK TV tarafından gün içersinde yapılan yarışların ve yarış özetlerinin, gün içerisinde yapılacak ve yapılan yarışlarla atlarla ilgili her türlü gelişmeye TJK TV ile ulaşabilirsiniz.Ayrıca At yarışlarını HD ve kesintisiz ve canlı olarak izlemenin keyfini yaşayacaksınız.


Tjk TV Frekans Değerleri:
Uydu: Eutelsat W3A 7.0 E
Frekans: 11595 Mhz
Polarizasyon: Horizontal
Symbol Rate: 30.000 MSybm/s
FEC: 3/4

Tay TV Frekans Değerleri:
Uydu: Uydu: Türksat 3A, 42° Doğu Frekans: 11012 Mhz
Polarizasyon: Vertical(Dikey)
Symbol Rate: 30.000 MSybm/s
FEC: 5/6
TJK TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAY TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

At yarışları artık birçok il ve ilçede yarışseverlere radyolarından da ulaşıyor. Böylelikle at yarışları daha fazla bölgede yarışseverler tarafından takip edilebiliyor. Yarışseverler ister evde ister işyerinde ister seyahatte olsun radyo dinleyebildikleri her yerde at yarışlarını anında dinliyorlar.


At Yarışı, en eski ve en yaygın sporlardan biridir. İlk at yarışları, eski Türk devletlerinde yapılmıştır.

Hititler, Asurlular, Romalılar ve Mısırlıların at yarışları düzenlediği bilinmektedir. Homeros MÖ 9. ya da 8. yüzyılda yazdığı İlyada adlı yapıtında atlı araba yarışlarından söz eder. Kuzey Afrikalı, Çinli, Pers ve Arap binicilerin de yarışlar yaptığı bilinmektedir.

İlk düzenli yarışlar, 17. yüzyılda İngiltere Kralı II. Charles döneminde yapıldı. 1665'te Kuzey Amerika'da ilk resmi at yarışı düzenlendi. At yarışları, bugünkü uluslararası biçimini 19. yüzyıl ortalarına doğru kazanmaya başladı. Günümüzde en ünlü İngiliz engelli yarışı, Liverpool'daki Aintree koşu pistinde yapılan Büyük Ulusal Yarış'tır.

Günümüzde at yarışları safkan ya da yarımkan atlarla yapılır. Yarışlar düz ve engelli koşu olmak üzere ikiye ayrılır. Düz koşulara en değerli yarış atları katılır ve bu yarışlar büyük ödüllü yarışlardır. Engelli koşularda yaşça daha büyük olan atlar, daha yüksek ve kalın engelleri aşmaya çalışırlar.

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