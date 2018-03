TJK TV TAY TV Canlı İzle - Frekans Bilgileri - Günlük Yarış Programları Bülteni Yarış Tahminleri

TJK TV tarafından gün içersinde yapılan yarışların ve yarış özetlerinin, gün içerisinde yapılacak ve yapılan yarışlarla atlarla ilgili her türlü gelişmeye TJK TV ile ulaşabilirsiniz.Ayrıca At yarışlarını HD ve kesintisiz ve canlı olarak izlemenin keyfini yaşayacaksınız.





Tjk TV Frekans Değerleri:

Uydu: Eutelsat W3A 7.0 E

Frekans: 11595 Mhz

Polarizasyon: Horizontal

Symbol Rate: 30.000 MSybm/s

FEC: 3/4





Uydu: Uydu: Türksat 3A, 42° Doğu Frekans: 11012 Mhz

Polarizasyon: Vertical(Dikey)

Symbol Rate: 30.000 MSybm/s

FEC: 5/6





At yarışları artık birçok il ve ilçede yarışseverlere radyolarından da ulaşıyor. Böylelikle at yarışları daha fazla bölgede yarışseverler tarafından takip edilebiliyor. Yarışseverler ister evde ister işyerinde ister seyahatte olsun radyo dinleyebildikleri her yerde at yarışlarını anında dinliyorlar.