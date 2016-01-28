TJK tarihinde görülmemiş kupon!

KAZANAN KUPONLAR

Ayrıca Bursa Gönen'den 3 TL, Adana Seyhan'dan 7,20 TL ve Bursa Kemalpaşa bayiinden 11,52 TL'lik oyunlarıyla aynı kuponu bulan yarışseverler de 91.431 TL ikramiyenin sahibi oldular. Fethiye 518 no'lu bayiden oyununu oynayan talihliler, 5'nci ayakta kazanan eküri isimlere şans verdiğinden, 2 misli olarak kazançlı sayıldılar.

İŞTE TUTAN O KUPONLAR:



27 Ocak Çarşamba günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleşen yarışta 2-3-6-5-6/5-2 sıralamasını, TJK E-bayi'den 6 tek at yazarak yaptığı 6 kuruşluk kuponuyla doğru tahmin eden bir yarışsever tam 91.431,28 TL ikramiye kazandı.