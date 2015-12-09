Tivibu Spor Canlı İzle - Tivibu Spor Donmadan İzle - Tivibu Spor Yayın Akışı Tivibu Spor Canlı Donmadan HD İzle - Tivibu Spor Frekans Ayarları

Tivibu Spor Nasıl İzlenir? Tivibu Spor Canlı Yayın Frekansı Burada! (Canlı İzle) Tivibu Spor'de bu hafta birbirinden çekişmeli maçlar yer alıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayan Tivibu Spor frekansı merak ediliyor. Futbol severler, “Tivibu Spor uydu frekans ayarları nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor...

Tivibu Spor Türksat 4a Uydu Kanal Frekansı sizler için hazırladık. Tivibu Spor Türksat 4a Uydu Kanal Frekansı ekleme ayarları nasıl yapılır? Bu akşam oynanacak Galatasaray Benfica maçı başlamadan ayarlarınızı yaparak mücadeleyi izleyebilirsiniz. İşte Tivibu Spor Türksat 4a Uydu Kanal Frekansı

Spordan filme, belgeselden diziye zengin içeriklerle dolu dolu TV keyfi Süper Paket’te.UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin yanısıra Hollanda, Rusya Portekiz Ligleri ve İtalya Kupası ile dolu dolu Avrupa Futbolu, Tenisten golfe Dünyaca ünlü turnuvalar Süper Paket’te. Üstelik SinemaTV, SinemaTV Aile ve SinemaTV aksiyon kanalları da Süper Paket’ten izleyebilirsiniz.

“Uydu” başlığı altında, Tivibu Mod’unda yer alan kanallar listelenmiştir. Paket üyeliğiniz ile, bu kanallara ek olarak, Türksat üzerinden yayın yapan diğer uydu kanallarına da izleyebilirsiniz.

Uydu alıcınızın “Kurulum” menüsüne giriş yapın, Cihaz menülerinize bağlı olarak “Manuel Kurulum”u veya “Manuel Kanal Arama”yı seçiniz. Açılan ekranda aşağıdaki bilgilerin girişini yaparak Tivibu kanallarını mevcut kanal listenize ekleyin. Kanallar cihazınıza bağlı olarak kanal listenizin sonuna eklenebilir.

TİVİBU SPOR BİSS KEY AYARLARI

Tivibu kullanıcısı olmayan fakat evinde Turksat çanak ve buna uyumlu uydu alıcısı bulunan tüm kullanıcılar, tarama yaparak ya da Türksat 4A 42°Doğu uydusu, Polarizasyon: H - Yatay, Frekans: 11853 Mhz, Symbol Rate: 25.000 frekans ayarlarını kullanarak Tivibuspor'u kanal listelerine ekleyerek maç yayınlarına şifresiz erişebilecek.

Yayın sırasında kullanıcının karşısına şifre uyarısı çıkarsa 100000000000 (1'in yanına 11 tane 0) biss keyini girerek şifresiz yayını aktif hale getirebilir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı Tivibu'dan futbolseverlere merhaba! Atromitos - Fenerbahçe karşılaşması Turksat uydusundan tüm Türkiye'ye şifresiz yayınla Tivibu Spor'da. Maçı Turksat uydusundan şifresiz yayınla izlemek için Turksat kanal bilgilerinin güncellenmesi yeterli.

Tivibu Spor'u şifresiz izlemek için;

1) Uydu alıcınızın “Kurulum” menüsüne giriş yapın, 2) Cihaz menülerinize bağlı olarak “Manuel Kurulum”u veya “Manuel Kanal Arama”yı seçiniz. 3) Açılan ekranda aşağıdaki bilgilerin girişini yaparak Tivibu kanallarını mevcut kanal listenize ekleyin. Kanallar cihazınıza bağlı olarak kanal listenizin sonuna eklenebilir.

Metin Feyzioğlu'ndan TiviBu, Digitürk ve Türksat'a açık çağrı: Sansür, lisans iptaline gider

Feyzioğlu, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Kanunu’nun “Platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır” hükmünü hatırlattı.

SİYASİ TALİMATLA ÇIKARILDI

Platform işletmecilerinin televizyon kanallarının sahibi olan şirketler arasında ayrımcılık yapamayacağını vurgulayan Feyzioğlu, “Kanallara uygulanan yasağın seçimle ilgili olduğu çok açık. Tek sesli medya isteyen iktidar, farklı görüşleri dillendirenlere yasak uyguluyor.