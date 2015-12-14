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Tetikçi Ajan 47 - Hitman Ajan 47 Fragmanı Film izle
Hitman serisi tüm heyecanı ve aksiyonu ile devam ediyor, bu bölümde de heyecan odağı tamamen Ajan 47 üzerinde, filmin yönetmenlik koltuğunda Aleksander Bach oturmakta, Tetikçi Ajan 47 - Hitman Ajan 47 Fragmanı Film izle konusunu ve bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz
14 Aralık 2015 Pazartesi 13:45
Hitman serisi tüm heyecanı ve aksiyonu ile devam ediyor, bu bölümde de heyecan odağı tamamen Ajan 47 üzerinde, filmin yönetmenlik koltuğunda Aleksander Bach oturmakta, Tetikçi Ajan 47 - Hitman Ajan 47 Fragmanı Film izle konusunu ve bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz
Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Güç, hız ve zeka anlamında tam bir başarı örneği olan bu suikastçının yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Katia adında genç bir kadının yardımını alacağı bu süreçte Ajan 47 şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.
Yönetmenliğini Aleksander Bach'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ve Emilio Rivera gibi isimler bulunuyor.
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