Tesbih taşı insanın sağlığına iyi geliyor

Adil Dağ, tespih yapımında kullanılantaşların; cep telefonunun ve bilgisayarların yaydığı radyasyondan, vücutta biriken elektriği almaya, kan dolaşımını hızlandırmaktan stresi almaya kadar birçok olumlu özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gaziantep'te tespih imalatı ve satışı yapan Adil Dağ, tespihlerde kullanılan taşların birçok açıdan insan sağlığına yararlı olduğunu söyledi.

Dağ, tespihte en çok kullanılan taşlardan olan akikin baş ağrısı ve ateş düşürücü özelliği bulunduğunu belirterek, "Taşların içerisinde en çok kullanılan taş akik taşıdır. Bu taşın en büyük özelliği vücuttaki elektriği boşaltıp kan dolaşımını hızlandırmasıdır. Sinir ve stresi azaltıp, ağrıyı keser, ateşi düşürür" dedi.

Dağ, yine kehribar taşından yapılan tespihlerin ise insan vücuduna ferahlık verdiğini ve Avrupa'da insanların bu taştan yapılan bilekliklere ilgi gösterdiğini belirtti. 20 liradan başlayın binlerce liraya ulaşan fiyatlarla satışa sunduğu tespihlerinin bulunduğu işyerini eczaneye benzeten Dağ, "Müşterilerimiz bize geldiklerinde tespihlerin sağlık açısından faydalarını anlatıyoruz. Tespih taşlarının faydalarını duyunca insanlar gerçekten şaşırıyorlar.

Avrupa'da bu taşların faydaları biliniyor ve kullanılıyor. Bizim ülkemizde ise insanlar pek bilmiyor ve öğrenince de bilinçli olarak tespih satın almak istiyor" diye konuştu.

Kaynak : DHA