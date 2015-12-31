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Terörden etkilenen esnafa 2 banka sahip çıktı

Akbank ve İş Bankası doğuda terör nedeni ile zor günler geçiren esnafın kredi ve kredi kartı faizleri olmak üzere 2 ay erteleme kararı rahat bir nefes aldırdı

Terörden etkilenen esnafa 2 banka sahip çıktı

 Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, "Akbank ve İş Bankası, Sur esnafının kredi ve kredi kartı faizleri dahil olmak üzere tüm borçlarını faizsiz olarak 1 ay erteledi" dedi.

Sayar, yaptığı açıklamada, Sur ilçesindeki esnafın olaylar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Hükümetin bir süre önce vergi ve SSK borçlarını 3 ay süreyle ertelediğini anımsatan Sayar, bu sürenin 1 yıla çıkarılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Sayar, Sur ilçesinde mağdur olan esnafın sıkıntısının giderilmesi amacıyla bankalarla görüşme yaptıklarını söyledi.

Akbank ve İş Bankası yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını kaydeden Sayar, "Akbank ve İş Bankası, Sur esnafının kredi ve kredi kartı faizleri dahil olmak üzere tüm borçlarını faizsiz olarak 1 ay erteledi. Destek sundukları için banka yetkililerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak : AA

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