Terör Örgütü PKK'nın Sniper'i Öldürüldü

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonları sürüyor. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların dördüncü gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 68 oldu.

EV BASKINLARI KAMERADA

Terör operasyonları sırasındaki ev baskınları da polis kamerasına yansıdı. Ev baskınları sırasında askeri şapka, kuru sıkı, dolu keleş şarjörleri ve sayısız silah ele geçirildi.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonların dördüncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi. Cizre'de 62, Silopi'de 6 terörist öldürüldü, bölücü terör örgütü üyesi 3 kişi sağ yakalandı. TSK ve polis unsurlarının birlikte yürüttüğü operasyonda, 1 uzman çavuş şehit oldu, güvenlik güçlerinden 22 personel yaralandı. Cizre'deki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has için Şırnak'taki 23. Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı memleketine uğurlanacak.

BARİKATLAR YIKILIYOR

Silopi'deki "Şehit Polis Muhammet Onur Operasyonu"nda teröristlerin bulunduğu bazı caddeleri kontrol altına alan güvenlik güçleri birçok barikatı da ortadan kaldırdı.

Teröristler tarafından genellikle patlayıcılarla tuzaklanan barikatların yıkımı sırasında ilk olarak çevre güvenliği alınırken ardından bomba imha uzmanları barikatlarda incelemede bulunuyor. Barikatlardan tuzaklama olmayanlar olay yerine çağrılan zırhlı iş makineleriyle yıkılıyor.

HASTALAR EVLERİNDEN ALINIYOR

Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin bulunduğu alanlarda ilerleyen güvenlik güçleri kontrollü hareket ediyor. Adliye binasının yakınında teröristlerce yerleştirilen patlayıcıyı tespit eden güvenlik güçleri el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçede sağlık hizmetleri de aksamadan sürüyor. Hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar zırhlı araçların koruduğu ambulanslarla evlerinden alınarak, tedavilerinin ardından yeniden ikametgahlarına bırakılıyor.

PKK'NIN KESKİN NİŞANCISI ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen evlerde ise arama yapılıyor. Fırat Mahallesindeki bir evde yapılan aramada güvenlik güçleri 7 Kalaşnikof tüfeği şarjörü, iki tabanca ile örgütsel doküman ele geçirdi. Barbaros Mahallesinde ise bir evin çatısında mevzilenen terör örgütü üyesi keskin nişancı, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.





CİZRE'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Cizre'deki "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonu da sürüyor. Teröristlerin bulunduğu bölgelerde ilerleyen güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Silah seslerinin duyulduğu ilçede bazı binalardan dumanlar yükseliyor. Terör örgütü üyelerinin bazı binaları ateşe verdiği, evleri, ve camileri mevzi olarak kullandığı belirtiliyor.