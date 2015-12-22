Terör Örgütü PKK'nın Çaresizliği Telsiz Konuşmalarına Böyle Yansıdı

Son 30 yılın en kapsamlı operasyonu Diyarbakır ve Şırnak illeri ağırlıklı devam ederken, terörist konuşmaları sırasında kaydedildiği belirtilen yeni telsiz konuşmaları basınla paylaşıldı. Konuşmalarda, etkili operasyon altında çaresizlik yaşayan PKK'lı teröristlerin panik anları 'Çatışmaya girmeden kaçın hemen', 'Nasıl kaçacağız buradan?' gibi ifadeler dikkat çekiyor.

İşte güvenlik kaynaklarına göre o konuşmalar;

Terörist1: Özel harekâtçı grubu geliyor. Sayıları çok fazla. 20 civarı Harekatçı bunlar.

Terörist2: Nerde bunlar? Zap mahallesinde mi, Cudi de mi?

Terörist1: Zap, tamam.

Terörist2: Kafayı kaldırmayın sakın, anında yerler şimdi onlar bizi.

Terörist1: Zamanımız yok, Kemal arkadaşa dedim dağıtsın ekibi, telaş var. Yoruldular.

Terörist2: Tamam. Dorşin ve Harun da senle kalsın.

Terörist1: Tamam



Terörist1: İdrıs, hareket etme. Sensör gibi çalışıyor şe..sizler

Terörist2: Vallahi zaten mecbur kalmadan hareket etmiyoruz. Fakat öyle bir yorgunluk var ki. Kaçacak yer de yok takat de yok artık. Bittik mi ne?

Terörist1: Moralini bozma sakın. Yukardaki tepeleri tutmuşlar mı?

Terörist2: Her yerdeler. Keşif araçları çok fazla. Dışarı çıkamıyoruz. Tepedeler.

Terörist1: Roketler nerde. Gençler ne zıkkım yapıyor. Kaçtı mı bu i.ler yoksa?

Terörist2:.Çok kaçan var. Kalanlar suikast eylemleri yapıyor, diğer eylemlerle beraber. Mayın da var tabi.

Terörist1: Sen bekle, arkada kal. Kaçırma adamlarını, tut biraz, zorla. Yoksa vur gitsin i.leri.

Terörist2: Yakaladım birkaçını. Gönderdim Bozo'ya. O ilgilenecek merak etme.



Terörist1: …Dinliyorum

Terörist2: Kimse yok mu, herkes nerede. Yerinizde durun. Cadde üzerinden mahalleye giden yer yok mu?

Terörist1: Var da oraları da tutulmuş. Yalakalar askere çay veriyor orada. Sıkıştık burada.

Terörist2: Uyanık olun, suikastçı da hazır olsun, önde kalsın biraz. Görüyor mu orayı? Serdilhan ilk fırsatta askerleri ve o yalakaları vursun, acımayın.

Terörist1: Arkasından görüyor.

Terörist2: Hazır olunca haber ver, ağır arkadaş (?) bakalım ne diyecek, Üzerine gidin, Anlaşıldı mı….

Terörist1: Tamam…

Terörist2: Arkadan vurun, çay verenleri de vurun. Çatışmaya girmeden kaçın hemen. Temas yok dikkat.



Terörist1: Arkadaş, fazla muhabere yapmayın. Yerinizi deşifre ediyorsunuz. Tamam mı?

Terörist2: Tamam.

Terörist1: Peki Numan senin yanında mı?

Terörist2: İkisi de burada. Nasıl kaçacağız buradan?

Terörist1: Orada bir tim var dikkat edilmesi lazım. Biraz sabır.

Terörist2: Tamam, gördük.

Terörist1: Barikatlar tamam mı, tüpler hazır mı? Çocuklar bekliyor değil mi?

Terörist2: Hazır. Halkın içindeyiz birazdan. Üzerinizdekiler halkın giydiğine uygun olsun

Terörist1: Arkadaşları kültür merkezine gönder, paletli de geliyor.

Terörist2: Birazdan alev olacak her yer…Bu arada kaçabiliriz belki.

Terörist1: Dilges, ben Muhtarım.

Terörist2: Dinliyorum Muhtar.

Terörist1: Senin yanında ev yakan var mı?

Terörist2: Hangisini söylüyorsun?

Terörist1: Benzin dolu plastik diyorum, yanında mı?

Terörist2: Evet burada.

Terörist1: Ev yakan acil bize ulaşsın.

Terörist2: Dalga mı geçiyorsun, nasıl getirecekler oraya? Her yer asker, Jandarma, polis dolu, birlikte hareket ediyorlar. Vurdukları an bizimkiler cayır cayır..

Terörist1: Sen de bekle o zaman. Çıkarken alevle (yak) öyle çık.

Terörist2: Tamam.

Terörist1: Bir Ambulans geliyor.

Terörist2: Gördüm.

Terörist1: Yaklaşsın yeterince öyle vur.

Terörist2: Vurmayalım bence. Halk bizden koptu zaten. İyice kötü oluyor durum.

Terörist1: Sen emri dinle. Ağır abi emir verdi. Patlat! param parça olsunlar.

Terörist2: ??

Terörist1: Tamam mı anladın mı? Vur diyorum gerisini düşünme.

Terörist2: ??...



Terörist1: Arkadaşım, o beş katlı bina var ya...

Terörist2: ??

Terörist1: O beş katlı pembe bina var ya..

Terörist2: Evet.

Terörist1: Onun üzerinde dört beş çocuk var. Askerlerin yanında duruyor. BISVING (?) ile o binayı vurun? Bulundukları yerde ölürler.

Terörist2: ??

Terörist1: Arkadaş o pembe bina var ya orada her dört tarafta tepe var, BISVING ile vursunlar, iyi bir tarama yapsınlar hepsi yere düşer…hastanenin önündeki binada..

Terörist2: ???

Terörist1: İskender arkadaş senden iyi haber bekliyor. Niye cevap vermiyorsun? Korktun mu?

Terörist2: Bunlar çocuk, ne yapıyoruz biz? Kendi çocuklarımızı mı vuracağız? Ben yokum Heval. Benden buraya kadar.

Terörist1: Emri dinle yoksa …..(küfürler).

Terörist2: ??? (Ses kesiliyor, cevap yok artık)

Terörist1: Bir kobra bir ejder kendilerini aşağı salmış BOTAŞ a doğru geliyorlar

Terörist2: Karpuzun (El yapımı patlayıcı) üstüne gelince patlatın.

Terörist1: Tamam.

Terörist2: Ne oldu patlattınız mı?

Terörist1: Yok. Durdular, aşağı indiler. Anladılar herhalde. Yola bakıyorlar. Köpekleri saldılar, mayın bulanları.

Terörist2: Allah kahretsin, yoğun ateş edin o zaman, birkaçını indirin.

Terörist1: Deli misin yerimiz deşifre olur hepimiz ölürüz. Gerek yok bekleyelim.

Terörist2: Oraya gelirlerse zaten ölçeksiniz, şerefinizle ölün lan, emri dinle ateş aç.

Terörist1: O kadar şerefliysen gel sen öl lan. Boş boş konuşma.

Terörist2: Sen ölüsün artık, yanındakiler de..



Terörist1: …Dün bana bahsettiğin ev değil mi söylediğin?

Terörist2: Tam hatırlamıyorum valla.

Terörist1: Üç katlı olan ev değil mi?

Terörist2: Evet.

Terörist1: Neden bekliyorsunuz, evden kaçıyorlar, asker yardım ediyor müdahale edin?

Terörist2: Yok bakın annedir, bir kız bir adam var ondan yapamayız.

Terörist1: Hiç fark etmez arkadaş,

Terörist2: Azad kendisi dedi. Sivile dikkat edin dedi. Müdahale edemeyiz.

Terörist1: Fark etmez, fark etmez. Kaçanlar da düşmana yardım ediyor. Düşmana yardım edenler hak ediyorlar. Vurun hepsini, onlarda arasına gitsin

Terörist2:Rozen nasıl olur Rozen?

Terörist1: Vurun…Vurun…

Kaynak : AA