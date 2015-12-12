Teke Böceği İstanbulu İstila Etti

Uzakdoğu ülkelerinde yaşayan ve bitki dünyasının kanseri olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Chinensis) İstanbul’un kâbusu oldu. Böcek yerleştiği ağacı hızla kurutup öldürüyor. Kereste ticareti aracılığıyla Çin’den geldiği sanılan böcek nedeniyle İstanbul’da kırmızı alarm veren İBB ekipleri böceğin yerleştiği 1300 ağacı kesme kararı aldı. Böcek ilk olarak 2014 Haziran’ında Fatih ve Zeytinburnu’nda görülmüş, iki kilometrelik alan karantina altına alınmıştı.