Tc kimlik no ile SGK 4A hizmet dökümü sorgulama güncel son dakika haberler

SGK hizmet dökümünü TC kimlik numarasını kullanarak almak için sorgulama yapmak istiyorsanız sayfamızda sizlere hazırladığımız bilgilerden faydalanabilirsiniz.SSk-SGK hizmet dökümü sorgulaması yapmak isteyenler sayfamızdaki bilgilerden yararlanarak işlemlerini kolaylıkla yapabilirler.SGK hizmet dökümü sorgulaması için tek yapmanız gereken şey sizler verdiğimiz bilgileri dikkatlice okuyarak her adımı takip etmeniz olacak.



SGK hizmet dökümü giriş için tıklayınız



SGK insanların hem sigortalarını yapmakta hemde bu konu hakkında internet üzerinden gerekli bilgileri vermektedir.SGK resmi internet sayfası üzerinden sigorta gün sayışı, sigorta hizmet dökümü, GSS işlemleri gibi pek çok hizmete internet üzerinden ulaşılabilmektedir.Bu işlemler tamamen ücretsiz olduğu gibi gün her saatinde ulaşıma açıktır.



E-SGM’den Sigorta Gün Sorgulama



Bu işlemi gerçekleştirebilmek için e devlet üzerinden giriş yaparak kimlik bilgilerinizi giriniz E SGM SGK verileri sizlere konu hakkında güncel bilgileri verecektir.



E-SGM Giriş



E-SGM sorgulamaları ve gün sorgulamaları yapmak isteyenler aynı şekilde e devlet üzerinden giriş yaparak sorgulamalarına cevap alabilmektedirler.Bu sistemde sadece gün sayısı değil aynı zamanda diğer işlemlerinide yapabileceklerdir.Gün sorgulaması yapmak isteyenler 4A yazan yeri seçmelidirler.Böylece başlangıçtan sorgulama zamanına kadar olan tüm bilgilere ulaşmış olacaklardır.



E-Devlet Sigorta Gün Sorgulama:



E devlet üzerinden gün sorgulamak isteyenler bilgilerine eksiksiz olarak ulaşabilirler.SGK kurumu menüsü altından 4A hizmet dökümü bağlantısına tıklanması yeterli olacaktır. Böylelikle kişilerin E-Devlet üzerinden sigorta gün sayısını öğrenmek mümkün olacaktır.



E-Devlet Giriş:



E devlet sorgulamanızı yapabilmeniz için öncelikle e devlet şifenizin olması gerekir.Bunun için yapmanız gereken size en yakın PTT şubesine giderek kendinize bir e devlet şifresi almak olacaktır.E devlet şifresi almak için yanınızda bulundurmanız gereken şey kimliğiniz olacaktır.Size verilecek olan şifre karşılığında 2 tl ücret alınacaktır.Ödeme yapınca siz ezarf içerisinde e devlet şifrenizin verilecektir.PTT den aldığınız bu şifre ile artık e -devlet üzerinden giriş yaparak sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.İsterseniz e devlet şifrenizi değiştirebilirsiniz.



