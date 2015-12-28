Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TBMM'de kırmızı yerine turkuaz tercihi şaşırttı

Meclis koridorlarına serilen kırmızı halılar bugün itibariyle turkuaz renkte olması görenleri şaşırttı

TBMM'de kırmızı yerine turkuaz tercihi şaşırttı
 Meclis koridorlarına serilen kırmızı halılar bugün itibariyle turkuaz renkte olması görenleri şaşırttı

Meclisin bütün koridorlarında ve salonlarında bugüne kadar kırmızı halı yer alıyordu.

Bugün Meclise gelenler kırmızı yerine turkuaz renkte halı ile karşılaştı. Bu uygulama ilk olarak Meclis'in şeref holündeki alanda uygulandı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Turkuaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.