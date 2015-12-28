TBMM'de kırmızı yerine turkuaz tercihi şaşırttı

Meclisin bütün koridorlarında ve salonlarında bugüne kadar kırmızı halı yer alıyordu.
Bugün Meclise gelenler kırmızı yerine turkuaz renkte halı ile karşılaştı. Bu uygulama ilk olarak Meclis'in şeref holündeki alanda uygulandı.
Meclis koridorlarına serilen kırmızı halılar bugün itibariyle turkuaz renkte olması görenleri şaşırttı
28 Aralık 2015 Pazartesi 11:04
Meclisin bütün koridorlarında ve salonlarında bugüne kadar kırmızı halı yer alıyordu.
Bugün Meclise gelenler kırmızı yerine turkuaz renkte halı ile karşılaştı. Bu uygulama ilk olarak Meclis'in şeref holündeki alanda uygulandı.