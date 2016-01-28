Taşeron Torba yasası çıkacak mı? - Taşeron İşçiye Kadro haberleri - Ocak 2016 Taşeron haberleri

Taşeron TOrba Yasası müjdeleri! Taşeron TOrba yasası seçim sonrası vaatleri neler? 4A,4B, 4C Taşeron Torba Yasası seçim geçer geçmez kadro bekliyor. Peki hangi Taşeron Şirket Torba Yasasından yararlanacak.

Kamu ve özel sektörde asıl işlerin de taşerona yaptırıldığını söyleyen Kabak, "Maaşların zamanında yatırılmaması, iş güvencesinin olmaması, baskı ve tehdit altında çalışma, görevlendirilen alanlardan başka alanda çalışma, iş güvenliği ve saymayacağımız pek çok sorun taşeron çalışma sisteminin olumsuz getirileridir. Bunlar yetmezmiş gibi hem özel sektörde, hem de kamu kurumlarında hileli bir biçimde asıl işler de taşerona devredilmekte açıkça yasalar çiğnenmektedir. Saydığımız bu sorunlar çalıştığımız kurum olan PTT'de somut bir biçimde yaşanmaktadır. PTT'de çalışan biz taşeron işçiler PTT'nin alt işlerini değil, asıl işlerini yapmaktayız. Salihli Haber İnanıyoruz ki ülkede tüm işçiler bu kölelik düzenine karşı hep birlikte bir mücadele hattı kurabilirse taşeron çalışma sistemini tarihin çöplüğüne gömebiliriz. Biz PTT taşeron işçileri bu konuda kararlıyız" dedi.



Taşeron işçilere kadro yolunu açacak olan İkinci torba yasa yakın zamanda meclise gelmeye hazırlanıyor. Hem genel seçim hemde Başkanlık oylamasını yapılacağı önümüzdeki günlerde ikinci torba yasa mevcut hükümetin en önemli kozlarından biri olacak. 17 Ekim 2014 tarihinde TBMM'ye gelmesi beklenen fakat 2016 seçim öncesine bırakılan İkinci torba yasada taşeron işçilerin bir bölümüne kadro verilmesi ön görülüyor.

Taşeron işçilere kadro verilecek mi? Taşeron işçiler uzun zamandır kadro bekliyorlar. Taşeron işçilerin kadro belirsizliği devam ederken ikinci torba yasanın yeniden meclis gündemine taşınması bekleniyor. Taşeron işçiler kadro yolunun açılacağı yönünde pek çok iddia gündemde. 2016 genel seçimlerinden önce taşeron işçilerin bir kısmına kadro imkânı tanınacak.

Sayıları 1 milyonu bulan taşeron işçiler 5 yıldan bu yana kadro umudu ile yanıp tutuşuyorlar.Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu hükümetin gündemine girdi. 2016 genel seçimi ve Başkanlık oylaması öncesinde büyük bir oy potansiyeline sahip olan taşeron işçiler kadro verilme konusu gündeme gelecek. Taşeron işçilerin hepsine kadro verilemeyecek fakat belli bir kısmına kadro verilmesi gündeme geldi.

Taşeron işçiler kadro verilmesi konusu bugünlerde hükümetin masasına gelmeye hazırlanıyor. 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler öncesinde büyük bir oy potansiyeline sahip olan taşeron işçilere kadro verilmesi gündeme gelecek. 2014 yılında hazırlanan fakat Meclis gündemine getirilmeyen İkinci Torba yasada taşeron işçilere ve emeklilikte yaşa takılanlara yeni imkânlar sunulacak. Uzun zamandır kadro bekleyen taşeron işçilerin hepsi kadroya alınmayacak fakat belli bir kısmı kadroya alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği'ne (BESOB) bağlı oda başkanları ve Kapalı Çarşı'daki Alt Çarşı'daki esnafı ziyaret etti. Bakan Faruk Çelik, burada taşeron işçi" taşeron işçi konusunda açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler konusunda pek çok düzenlemenin Meclis'ten geçtiğini belirten Çelik,"Hangi işler asıl, hangi işler alt işveren işidir?" konusunda ise sendikalardan görüş alınacağını belirtti.

TAŞERON İŞÇİLERİN SIKINTILARINI BİTİRİYORUZ"

Bakan Çelik, bir soru üzerine, "taşeron" diye bir kavramın yaygınlaştırıldığını, aslında "alt işveren" ifadesinin daha uygun olduğunu ifade ederek, bu konuyla ilgili çok önemli bir düzenlemenin Meclis'ten geçtiğini belirtti.

Bunların gözardı edildiğini anlatan Çelik, "(Taşeron)diye ifade ettiğiniz işçilerimize bir kere 3 yıllık sözleşme yapma imkânı getirdik. Yani 11,5 ay çalışan işçiler şimdi, en az 3 yıl çalışacaklar. 3 yıllık bir iş güvencesi geldi. Yıllık izin hakları yoktu, yıllık 15 gün izin hakkını elde ettiler. Kıdem tazminat hakları yoktu, şimdi kamunun güvencesinde kıdem tazminat hakları onlara verildi. Örgütlenme hakları yoktu, şimdi sendikalı oldular, toplu sözleşme haklarını elde ettiler. Diğer işçilerin elde ettiği haklar ne ise bunların tamamı alt işveren işçisine de verildi. Şu anda bu yönüyle bir problem yok" değerlendirmesinde bulundu.

TAŞERON İŞÇİLER KONUSUNDA SENDİKALARDAN FİKİR ALACAĞIZ"

"O çıkmadı henüz, o çıktığı an bundan sonra yardımcı işlerle asıl işler birbirine karışmayacak. Onun çıkışı için şu anda sosyal taraflarla, sendikalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, böylece geleceğe dönük taşeronla ilgili sıkıntıların tümünü bitirmiş oluyoruz. Diyeceğiz ki burada çalışanlar asıl işçidir, şurada temizlik, güvenlik, yemek işini yapanlar mesela bunlar yardımcı işlerdir ama diğer işler ise asıl iştir diye bu Bakanlar Kurulu kararından sonra netleşmiş olacak ve bu kargaşa tümden bitmiş olacak. Onun için şu andaki çalışmamız Bakanlar Kurulu kararı üzerindedir. Gelecek hafta salı veya çarşamba günü sendikalarımıza bu yardımcı işlerin belirlenmesiyle ilgili görüş almamız gerekiyor, o yazıları gönderiyoruz. 'Hangi işler yardımcı iştir,siz bize gönderin' diye talepte bulunacağız. Onlardan geldikten sonra biz de Bakanlar Kuruluna sunmuş olacağız."

Kamuda çalışan taşeron işçiler, "kıdem tazminatı"alacak. Yüz binlerce işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı, doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacak. Ödemede işçinin sonaldığı ücret, asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenecek.

Kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, banka hesap bilgileriyle birlikte başvuracak.Başvuru sırasında, iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine dair alt işverenden alacağı belgeyi de sunacak. Kıdem tazminatının hesabında daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacak. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecek. Yönetmelik, 11 Eylül 2014 sonrasını kapsıyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili atılan adımlar sonu çvermeye başladı. Bunlardan biri de tazminata hak kazananları kapsayan yönetmelik... Akşam'dan Okan Güray Bülbül bu yönetmeliğin detaylarını yazdı.

İşte o yazı;





Pazar günü yayımlanan yönetmelikle kamuda çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarına devlet garantisi geldi. Bundan sonra kamuda çalışan işçi kıdemi için taşerona değil, doğrudan kamu kurumuna başvurabilecek.Böylelikle ortadan kaybolan taşeron şirketler veya 11 aylık yapılan sözleşmeler nedeniyle yaşanan mağduriyetler son bulacak.

KAMUDAN TALEP EDECEK





Yönetmelik hükümlerine göre aynı kamu kurumunda pek çok farklı taşeron şirkete bağlı olarak çalışmış işçiler, kıdem tazminatına hakedecek şekilde iş sözleşmeleri feshedildiğinde tazminatlarını doğrudan kamu kurumundan talep edebilecekler. 20 yıldır aynı kamu kurumuna hizmet vermekle birlikte 25 ayrı şirkete bağlı olarak çalışmış bir işçinin kıdem tazminatına esas çalışma süresi aynı kamu kurumunda çalıştığı bütün süre birlikte düşünülerek hesaplanacak. Yani işçinin kıdemi 20 yıl üzerinden değerlendirilecek ve hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

EN SONA BAKILACAK

Yönetmelik uyarınca farklı kamu kurumlarında aynı taşerona bağlı olarak çalışan işçiler en son çalıştıkları taşeron şirketteki iş sözleşmeleri kıdem tazminatı alacak bir nedenle feshedildiğinde kıdem tazminatlarını çalıştıkları son kamu kurumundan talep edecekler. Bu durumdaki kişilerin kıdem tazminatına esas çalışma süresi çalıştıkları bütün kamu kurumlarındaki sürelerin tamamı olarak hesaplanacak. Yani 3 yıl STK’da, 5 yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, 2 yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı 10 yıllık süre üzerinden hesaplanacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenecek. Özele geçse de alabilir Daha önce kamuda çalışan ama bağlı olduğu şirket tarafından özel sektörde çalıştırılmaya devam eden işçiler kamuda çalıştıkları süreye ilişkin kıdem tazminatlarını kamu kurumlarından alabilecekler. Örneğin 10 yılbir taşeron şirkete bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’nda çalışan daha sonra yine aynı taşeron şirketin özel bir bankada görevlendirdiği temizlik elemanı Sağlık Bakanlığı’nda geçirdiği 10 yıllık süreye ilişkin tazminatını Sağlık Bakanlığı’ndan talep edebilecek. İşçinin kıdem tazminatı, kamu kurumunda çalıştığı en son ücret düzeyinin asgari ücretteki artışıyla güncellenmesiyle bulunacak rakam üzerinden ödenecek.

Banka hesabına yatacak

YÖNETMELİKLE gerekli belgeleri getiren taşeron işçisinin kıdem tazminatının doğrudan banka hesabına yatırılması sağlanmış oldu. Yani işçi kıdem tazminatını tek seferde alabilecek. Taşeron işçisi çalıştığı kamu kurumuna IBAN numarasının, çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarının listesinin ve taşeron şirketten iş sözleşmesinin fesih nedenini gösterir belgenin yer aldığı dilekçeyle başvuracak ve kıdem tazminatı doğrudan belirtilen IBAN numarasına yatırılacak. 11 Ağustos sonrası geçerli Yönetmelik kapsamındaki kişilerden 11 Ağustos 2014 ve sonrasında iş sözleşmeleri kıdem tazminatı hak edecek şekilde feshedilenler bu haktan yararlanarak kıdem tazminatlarını doğrudan çalışmış oldukları kamu kurumlarından talep edebilecekler. Özel sektöre de gelmeli Taşeron sorununa kamu – özel ayrımı ile yaklaşmak sorunun çözümü için yeterli değil. Diğer yandan mahkeme kararıyla elde edilmiş kadro haklarının da daha fazla zaman geçmeden uygulanması şart.

"TAŞERON İŞÇİLERİN SIKINTILARINI BİTİRİYORUZ"





Nevşin Mengü'den Taşeron İşçinin Bekletilmesine Tepki: Taşeron işçinin koluna emniyet şeridi bağlanan görüntüye tepki gösteren CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü "Ders niteliğinde görüntü..." yorumunu yaptı. Afyonkarahisar'da kar yağışının ardından başlatılan temizlik çalışmalarında yüklenici firma çalışanının yolu kapatmak için çektiği emniyet şeridini koluna bağlayarak yolun ortasında durması ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu görüntü, haber akşam bülteninde ekrana getiren CNN Türk spikerlerinden Nevşin Mengü'nün de tepkisini çekti. Taşeron işçinin bekletildiği görüntüye kısan Mengü "Ders gibi görüntü... Hukuk öğrencilerine, siyaset bilimi öğrencilerine, insan haklarıyla uğraşanlara otur izlet bunu. Başka da bir şey söyleme" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ne (BESOB) bağlı oda başkanları ve Kapalı Çarşı'daki Alt Çarşı'daki esnafı ziyaret etti. Bakan Faruk Çelik, burada taşeron işçi" taşeron işçi konusunda açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler konusunda pek çok düzenlemenin Meclis'ten geçtiğini belirten Çelik, "Hangi işler asıl, hangi işler alt işveren işidir?" konusunda ise sendikalardan görüş alınacağını belirtti.



"TAŞERON İŞÇİLER KONUSUNDA SENDİKALARDAN FİKİR ALACAĞIZ"

"O çıkmadı henüz, o çıktığı an bundan sonra yardımcı işlerle asıl işler birbirine karışmayacak. Onun çıkışı için şu anda sosyal taraflarla, sendikalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, böylece geleceğe dönük taşeronla ilgili sıkıntıların tümünü bitirmiş oluyoruz. Diyeceğiz ki burada çalışanlar asıl işçidir, şurada temizlik, güvenlik, yemek işini yapanlar mesela bunlar yardımcı işlerdir ama diğer işler ise asıl iştir diye bu Bakanlar Kurulu kararından sonra netleşmiş olacak ve bu kargaşa tümden bitmiş olacak. Onun için şu andaki çalışmamız Bakanlar Kurulu kararı üzerindedir. Gelecek hafta salı veya çarşamba günü sendikalarımıza bu yardımcı işlerin belirlenmesiyle ilgili görüş almamız gerekiyor, o yazıları gönderiyoruz. 'Hangi işler yardımcı iştir, siz bize gönderin' diye talepte bulunacağız. Onlardan geldikten sonra biz de Bakanlar Kuruluna sunmuş olacağız."