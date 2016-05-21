Tarkan’ın Eski Sevgilisi Konuştu!

Kitesurf/kiteboard hayatınıza nasıl girdi?
-2008 yılında Hawaii’de bir tatil esnasında plajda dev rengârenk uçurtmalar gördüm. Muhteşem bir görüntüydü. “Ben de bundan yapacağım” diyerek koşarak gittim ve hemen başladım.
Şehrin göbeğinde şehir kadar karmaşık koşturmalı bir hayat yaşarken Akyaka’ya kaçmaya, huzuru orada bulmaya başladınız
- Küçüklüğümüzden beri üç kardeş zaten sürekli sporla iç içe büyüdük. O sebeple hele ki tutkunu olduğum bir spor olunca yaşam biçimim haline geldi. Akyaka kiteboard için çok önemli ve özel bir yer. O sebeple 8 yıldır hayatımda. Berna zaten son 5 yıldır yaz-kış burada yaşıyor ve işleri için buradan seyahat ediyor. Ben de 2011 yılından beri bu sporda Türkiye’yi temsilen yarışıyorum. Tamamen doğal yaşıyorum, kendi bahçemi ekip biçiyorum. Artık kendi adımı taşıyan bir kiteboard okulum var, bu mutluluğu ve gururu tarif edemem.
Adrenalin dolu, riskli bir spor... Hiç korkmadınız mı?
- Riskli değil. Herkes kiteboard yapabilir. İlk öğrenirken çok güvenli ve uzman eğitmen eşliğinde öğrendiğiniz için korkacak hiçbir şey yok. Benim tek endişem köpekbalığı sebebiyle Hawaii’de suya girmekti. Ama Akyaka her açıdan bu spor için mükemmel koşullara sahip dünya çapında bir yer.
Kulak kopma hikâyeleri yok mu yani?�
-Şehir efsanesi gibi duydum ama hiç rastlamadım. Böyle bir olayla karşılaşma ihtimali epeyce düşük. Yolda trafik kazası geçirme ihtimali çok çok daha yüksek.
Ekipman toplamak şart mı?
-Ders aldığınız zaman zaten ekipmanı biz veriyoruz. Belli bir seviyeye gelince tabii ki kendi ekipmanınız olması iyi olur, zaten kendi ekipmanınızı istiyor olacaksınız. Veya okuldan ekipman kiralama imkânı da mevcut. Kendi ekipmanınızı almak istediğinizde de en doğru malzeme için yardımcı oluyoruz.
Okul açma fikri nasıl ortaya çıktı?�
-Zaten uzun zamandır okul açmak hayalimdi. Özellikle milli sporcu olarak deneyimlerimi aktarmak ve bu güzel sporu paylaşmak istiyordum. ‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’ okulu olarak, konusunda uzman eğitmenler ve profesyonel bir eğitimin yanı sıra eğlence ve sıcak ortamıyla Akyaka ruhunu yaşayacakları bir atmosfer sunuyoruz.
Bugün okulunuzun açılışı var. Akyaka’yı nasıl bir gün ve gece bekliyor?
-Evet benim için çok güzel bir gün ve hem öğrencilerimiz hem arkadaşlarımız hem de değerli davetlilerle kardeşim DJ Berna Öztürk müzikleri eşliğinde coşacağız. Önce dersler var sonrasında saat 16.00 itibariyle eğlence başlayacak. Çok şenlikli geçeceği kesin bir gün ve akşam bizleri bekliyor.
Size Tarkan sormazsam gazetecilik hatası yaparım diye düşünüyorum. Hakkında hiç konuşmadınız değil mi?
-Hiç konuşmadım ama yine sanki konuşmuşum gibi haberler çıktı. Zaten 8 yıl önce herkes kendi yolunu seçmiş ve kendi yolunda epeyce mesafe kat etmiş iken ve başka kimselerle hayatlarını kurmuşken hâlâ diğeri hakkında soru sormak ve yorum beklemek de pek uygun gelmiyor.
Ama ben yine de soracağım Tarkan’ın evliliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye...
-Evlilik kararırını alan herkese saygı duymak gerekir. Sorgulamak da ben dahil kimseye düşmez. Kendisine mutluluklar diliyorum.
Siz de özel hayatınızda mutluluğu yakaladınız... Kaç yıl oldu, nasıl bir birlikteliğiniz var? O da kitesurf eğitmeni mi?
-1,5 yıldır Süleyman’la birlikteyiz. En büyük tutkumuz olan kiteboard sporunu paylaşıyoruz. Kiteboard’un ilk zamanlarından beri Türkiye’de bunun eğitmenliğini yapıyor. Aslen elektrik mühendisi ve inşaat projeleri üzerinde uzman.
Hayatı nasıl paylaşıyorsunuz?�
-Kiteboard yapıyoruz, yarışlara hazırlanıyoruz, seyahat ediyoruz, zorluklara karşı birlikte mücadele ediyoruz, seviyoruz, kısacası yaşıyoruz.
Evlenmeyi düşünüyor musunuz?�
-Bu kouda bir şey düşünmek gerekmiyor bence. Zaten zamanı gelince kendiliğinden olur.
Kite’a başlamak için neler gerekli?
-Yüzme biliyor olmak ve genel sağlık sorununun bulunmaması yeterli. Geri kalan her şeyi burada öğreniyorlar.
Ne kadara mal oluyor bu iş?
-Özel birebir kurs ücreti alacağınız kursun cinsine göre 1.500-2.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyata kurs esnasında kullanılacak ekipman kirası dahildir. Kendi ekipmanınızı almak istediğinizde de en doğru malzeme için her türlü yardımcı oluyoruz
Ne kadar sürede kite yapabiliriz?
-Başlangıç kursumuz 8 saatlik bir eğitimi kapsıyor ve bu süre sonunda öğrencilerimiz kaymaya başlıyor. Kısa bir süre sonra da tek başlarına suya çıkabilecek hale geliyorlar.