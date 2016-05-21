Tarkan’ın Eski Sevgilisi Konuştu!

Kitesurf/kiteboard hayatınıza nasıl girdi?

-2008 yılında Hawaii’de bir tatil esnasında plajda dev rengârenk uçurtmalar gördüm. Muhteşem bir görüntüydü. “Ben de bundan yapacağım” diyerek koşarak gittim ve hemen başladım.

Şehrin göbeğinde şehir kadar karmaşık koşturmalı bir hayat yaşarken Akyaka’ya kaçmaya, huzuru orada bulmaya başladınız

- Küçüklüğümüzden beri üç kardeş zaten sürekli sporla iç içe büyüdük. O sebeple hele ki tutkunu olduğum bir spor olunca yaşam biçimim haline geldi. Akyaka kiteboard için çok önemli ve özel bir yer. O sebeple 8 yıldır hayatımda. Berna zaten son 5 yıldır yaz-kış burada yaşıyor ve işleri için buradan seyahat ediyor. Ben de 2011 yılından beri bu sporda Türkiye’yi temsilen yarışıyorum. Tamamen doğal yaşıyorum, kendi bahçemi ekip biçiyorum. Artık kendi adımı taşıyan bir kiteboard okulum var, bu mutluluğu ve gururu tarif edemem.

Adrenalin dolu, riskli bir spor... Hiç korkmadınız mı?