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Tarkan Tevetoğlu'ndan Asia Açıklaması

Tarkan Tevetoğlu geçen günlerde magazin basınında dolaşan evlendi iddialarına cevap verdi, Megastar Tarkan bu haberlerin yalan olduğunu kesin bir dille yalanladı

Tarkan Tevetoğlu'ndan Asia Açıklaması
Tarkan Tevetoğlu geçen günlerde magazin basınında dolaşan evlendi iddialarına cevap verdi, Megastar Tarkan bu haberlerin yalan olduğunu kesin bir dille yalanladı
Dün İzzet Çapa'nın ortaya attığı iddiaya Tarkan'dan yalanlama geldi.

İzzet Çapa yazısında, Tarkan ve Asia'nın bir ara ayrıldıklarını ama 2013 yılında yeniden barıştığını iddia etti. Ayrıca İzzet Çapa  ikilinin geçen kış Almaya Köln'de birlikte yaşadıklarını ve evlilik kararı aldıklarını belirmişti.

Pop müziğin ünlü sesi Tarkan, hakkında çıkan "Evleniyor" haberleriyle gündem oldu.

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Söz Yaptı

Megastar, geçtiğimiz günlerde de Almanya'da yaşayan gizemli bir güzeli ailesinden istedi. Bu ismin Tarkan'ın eski aşkı Cezayir asıllı şarkıcı Asia olduğu iddia edildi.

Kesinlikle Asia Değil

Ancak Megastar cephesi, "Evlilikle ilgili yorum yok. Ancak Asia isimli şarkıcı ile çıkan iddialar kesinlikle doğru değil" dedi.
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Tarkan Tevetoğlu
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