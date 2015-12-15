Tarkan Tevetoğlu'ndan Asia Açıklaması

Dün İzzet Çapa'nın ortaya attığı iddiaya Tarkan'dan yalanlama geldi.

İzzet Çapa yazısında, Tarkan ve Asia'nın bir ara ayrıldıklarını ama 2013 yılında yeniden barıştığını iddia etti. Ayrıca İzzet Çapa ikilinin geçen kış Almaya Köln'de birlikte yaşadıklarını ve evlilik kararı aldıklarını belirmişti.

Pop müziğin ünlü sesi Tarkan, hakkında çıkan "Evleniyor" haberleriyle gündem oldu.

Tarkan'ın gizemli sevgilisi sonunda kendini gösterdi Tarkan'ın gizemli sevgilisi sonunda kendini gösterdi

Söz Yaptı

Megastar, geçtiğimiz günlerde de Almanya'da yaşayan gizemli bir güzeli ailesinden istedi. Bu ismin Tarkan'ın eski aşkı Cezayir asıllı şarkıcı Asia olduğu iddia edildi.

Kesinlikle Asia Değil

Ancak Megastar cephesi, "Evlilikle ilgili yorum yok. Ancak Asia isimli şarkıcı ile çıkan iddialar kesinlikle doğru değil" dedi.