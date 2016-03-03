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Tarkan'ın yeni albümü Ahde Vefa çıktı mı? Tarkan'ın yeni albümü Ahde Vefa ne zaman çıkacak?

Tarkan hayranlarının heyecanla beklediği Ahde Vefa albümünün çıkış zamanı belli oldu, hasret sona eriyor ve Mega Star Tarkan'ın Ahde Vefa albümü 11 Mart tarihinde hayranları ile buluşacak.

Tarkan'ın yeni albümü Ahde Vefa çıktı mı? Tarkan'ın yeni albümü Ahde Vefa ne zaman çıkacak?

 Yeni albüm çalışmalarını tamamlayan Tarkan'ın Türk sanat müziği albümü, müzik marketlerin yanı sıra dijital platformlarda da satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinin kendisindeki yerinin hep çok özel ve ayrıcalıklı olduğunu aktardı.

Tarkan, müziğe olan yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesinde Türk sanat müziğinin önemine vurgu yaparak, "Benden uzun yıllardır beklenen Türk sanat müziği albümümü sizlerle paylaşacak olmanın tatlı telaşı ve heyecanı içindeyim. Nev-i şahsına münhasır ses ve yorumlarıyla Türk sanat müziğini benimle tanıştıran, kalbimi bu aşkla dolduran tüm Türk sanat müziği sanatçılarına sonsuz teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim. Bu albüm bendeki etki ve katkılarınızla hayat buldu. Ahde Vefa'nın, sıkıntılı ve zorlu şu zamanlarda bir nebze de olsa içinizdeki kara bulutları dağıtmasını, yüreklerinizi aşkla doldurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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