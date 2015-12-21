Tarkan - Demet Akalın - Hande Yener - Ozan Doğulu - Ajda Pekkan - Hadise - Ünlüler Yılbaşında Nerede Sahne Alıyor? Yılbaşı Kampanyaları Özel Mekanlar

2016 yılbaşı kutlamaları için her yıl olduğu gibi organizasyonlar yine rengarenk . Yılbaşında nereye gitmeli? Yılbaşında eğlence merkezlerinde geçirmek isteyenler sevdikleri sanatçıların sahne aldığı mekanları tercih ediyor. Yılbaşında hangi ünlü nerede sahneye çıkacak? Program fiyatları kaç TL?

Süperstar Ajda Pekkan ile Megastar Tarkan , yılbaşı gecesi programı ünlüler yılbaşında listesinin ilk sırasında.



Birbiriyle dayanışma içinde olan iki yıldız yılbaşı gecesi aynı sahneyi paylaşacak. Programın açılışını yapacak olan Ajda Pekkan’ın birbirinden güzel şarkılarını söylemesinin ardından sahneye gelmesi planlanan Tarkan’la birlikte Açık Hava Tiyatrosu konserinde olduğu gibi “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısında düet yapıp, yeni yıla birlikte söyledikleri şarkıyla girecekler. Sürpriz düetin ardından da Tarkan hayranlarına kendi kendi sahne şovunu sunacak.



Ajda Pekkan, yılbaşı akşamı gerçekleştireceği muhteşem Tarkan düetinde yine Nur Yerlitaş imzalı sürpriz bir kıyafet giyecek. Süperstar sahne kıyafetini bir sır gibi saklarken özel dansçıları için de yeni kostümler hazırlatıyor…

Uzun bir aradan sonra bu yıl yılbaşı gecesi İstanbul WOW Hotel’de sahne alacak olan Hülya Avşar ise bu özel konser için 150 bin TL alacak. Kurban Bayramı’nda KKTC Maliye Bakanlığı’nın yaptığı araştırma sanatçıların başını ağrıtırken, sanatçılar yine de gelen teklifleri geri çevirmediler. Serdar Ortaç 31 Aralık gecesi İstanbul Cevahir Hotel’de sahne aldıktan sonra 1 Ocak gecesi de Kıbrıs Cratos Hotel’le daha önceden yaptığı 11 konserlik anlaşma nedeniyle sahne almak zorunda kalacak.





Ünlü isimler yeni yılı yine sahnede karşılayacak.Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi konserler, bu yıl da yine yeni yılı karşılamak için hazırlanıyor. 2016 yılbaşı gecesinde hangi sanatçının nerede sahne alacağı belli oldu.





İşte ünlüler ve yılbaşı adresleri...





TARKAN





Megastar Tarkan, 2016'ya bu sene Kıbrıs'ta girecek. Tarkan muhteşem şarkılarıyla Kıbrıs'ın Girne ilçesinde yer alan 7 yıldızlı Elexus Hotel'de sahne alacak





MEHMET ERDEM - Çubuklu Hayal Kahvesi





Hayal Kahvesi, yeni yılın ilk saatlerini Mehmet Erdem konseri ile karşılayacak.





Bilet Fiyatları





Ön Satış - 137.50 TL

Bilet Fiyatları





Ön Satış - 137.50 TL





BENGÜ - Hilton İstanbul Bosphorus





Bengü, Hilton İstanbul Bosphorus'ta sahneye çıkacak. Bengü'den önce ise Dicle Olcay sahne alacak.





Bilet Fiyatları





PLATINUM MASA - 930.00 TL





GOLD MASA - 785.00 TL





SILVER MASA - 630.00 TL





NORMAL MASA - 470.00 TL





DEMET AKALIN - Wyndham Grand İstanbul





Wyndham Grand İstanbul'da saat 20.30'da Demet Akalın sahne alacak. Ardından saat 22.00'de Dj Suat Ateşdağlı eşliğinde Ataşehir'de yer alan Afro Club'da sahne alacak.





Bilet Fiyatları





Platinum Masa - 945.00 TL





Gold Masa - 785.00 TL





Silver Masa - 680.00 TL





Normal Masa - 570.00 TL





YENİ TÜRKÜ - Jolly Joker İstanbul Yılbaşı Özel





Yeni Türkü, sevilen şarkılarıyla yılbaşı gecesi Jolly Joker İstanbul'da sahne'ye çıkıyor. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.





Bilet Fiyatları





Deluxe Loca 5.250 TL 10 Kişilik Fiyattır





Deluxe Loca 3.360 TL 8 Kişilik Fiyattır





Platinum Loca 2.920 TL 8 Kişilik Fiyattır





Platinum Loca 2.190 TL 6 Kişilik Fiyattır





Gold Loca 2.520 TL 8 Kişilik Fiyattır





Gold Loca 1.890 TL 6 Kişilik Fiyattır





Normal Loca 2.120 TL 8 Kişilik Fiyattır





Vip Stand 1060 TL





Normal Stand 860 TL





4 Kişilik Fiyattır





SAMİ - Jolly Joker Bursa





Jolly Joker Bursa, yılbaşında Sami'yi sahnesinde ağırlıyor.





Bilet Fiyatları





Sahne Önü - 135.00 TL





VIP - 90.00 TL





Normal - 45.00 TL





ŞEVVAL SAM - Günay Restaurant Şişli/İstanbul





Şevval Sam, 2016 yılbaşı gecesi Günay Restaurant'ta sahne alacak.





OZAN DOĞULU , SUAT ATEŞDAĞLI, ERDEM KINAY, DOĞUŞ ÇABAKCOR - Hilton Convention Hall 2





Türkiye'nin en iyi prodüktör ve DJ'leri, 31 Aralık gecesi Hilton Convention Hall 2'de performans gösterecek.





Joy Grup ve Volume Up organizatörlüğünde gerçekleşecek gecede, dans şovları ve daha birçok sürpriz gerçekleşecek.





BANG LA DECKS - İzmir Container





Aide ve Utopya şarkılarıyla 2015'e damga vuran Bang La Decks, 2016'ya İzmir Container’da Ultraviyole parti kapsamında merhaba diyecek.

House müzik eşliğinde, ultraviyole şov, lazer şov ve özel dans gösterileri gerçekleşip, eğlenmeye gelen misafirleri birçok sürprizler bekliyor olacak.





Bilet Fiyatları





1. Kategori - 83.50 TL





EN ÇOK AJDA KAZANACAK

Neredeyse tüm sanatçılar yılbaşında bir sahne programı bulmuş durumda. İşte yılbaşını boş geçirmeyecek olan isimlerin sahne aldıkları mekânlar ve kazanacakları ücretler…

Tarkan Kıbrıs Cratos Otel 250 bin TL

Ajda Pekkan Kıbrıs Cratos Otel 250 bin TL

Hülya Avşar İstanbul WOW Hotel 150 bin TL

Hadise Bodrum Belediyesi Halk Konseri 100 bin TL

Ziynet Sali İstanbul Pendik Green Hotel 80 bin TL

Serdar Ortaç İstanbul – Cevahir Hotel 150 bin TL

Volkan Konak Ankara Bilkent Otel 180 bin TL

Ebru Gündeş Kıbrıs Coloni Hotel 150 bin TL

Candan Erçetin İstanbul Dedeman Hotel 120 bin TL

Funda Arar İstanbul Günay Restoran 100 bin TL

Ferhat Göçer İstanbul Holiday Inn Airport Hotel 100 bin TL

Gülben Ergen Ankara Swissotel 100 bin TL

Hande Yener Ortaköy Princess 70 bin TL

Gülşen Bursa Çelik Palas Otel 70 bin TL

MFÖ İstanbul Suada 80 bin TL

Muazzez Ersoy Salamis By 75 bin TL

Sıla İzmir Arena 70 bin TL

Petek Dinçöz Kıbrıs Jasmin Court Hotel 70 bin TL

Işın Karaca Kıbrıs Acapulca Hotel 65 bin TL

Pınar Aylin Ankara Dedeman Hotel 25 bin TL

Selami Şahin İstanbul Klassis Resort Hotel 40 bin TL

Kutsi Kuşadası Sürmeli Hotel 50 bin TL

İzel Ankara Rixos Hotel 50 bin TL

Ayşegül Aldinç Abant Palace Hotel 50 bin TL

Seda Üren İstanbul Klasssis Resort Hotel 20 bin TL

Altay İzmir Thermal Hotel 40 bin TL

Safiye Soyman – Faik Öztürk Kartalkaya Dorukkaya Hotel 40 bin TL

Fedon İstanbul Klassis Golf Hotel 50 bin TL

Pınar Altınok İstanbul Kaya Ramada Plaza Hotel 15 bin TL

Nuran Sultan İstanbul Klassis Resort Hotel 10 bin TL