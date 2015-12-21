Tarkan - Demet Akalın - Hande Yener - Ozan Doğulu - Ajda Pekkan - Hadise - Ünlüler Yılbaşında Nerede Sahne Alıyor? Yılbaşı Kampanyaları Özel Mekanlar

Her sene olduğu gibi bu yılbaşında da ünlü isimler özel mekanlarda sahne almaya devam ediyor, 2015 yılını bitireceğimiz bu senede birbirinden ünlü isimlerin sahne şovları ile görsel bir şölene dönüşeceği yılbaşı gecesinde birbirinden sürpriz konukları ile herkesin iple çektiği zamanın durduğu eğlenceli dakikaların yaşanmasına artık günler kaldı, haberimizin detayında mekanların ve bir birinden ünlü isimlerin nerede sahneye cıkacağı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz
2016 yılbaşı kutlamaları için her yıl olduğu gibi organizasyonlar yine rengarenk.Yılbaşında nereye gitmeli? Yılbaşında eğlence merkezlerinde geçirmek isteyenler sevdikleri sanatçıların sahne aldığı mekanları tercih ediyor. Yılbaşında hangi ünlü nerede sahneye çıkacak? Program fiyatları kaç TL? Süperstar Ajda Pekkan ile Megastar Tarkan, yılbaşı gecesi programı ünlüler yılbaşında listesinin ilk sırasında.
Birbiriyle dayanışma içinde olan iki yıldız yılbaşı gecesi aynı sahneyi paylaşacak. Programın açılışını yapacak olan Ajda Pekkan’ın birbirinden güzel şarkılarını söylemesinin ardından sahneye gelmesi planlanan Tarkan’la birlikte Açık Hava Tiyatrosu konserinde olduğu gibi “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısında düet yapıp, yeni yıla birlikte söyledikleri şarkıyla girecekler. Sürpriz düetin ardından da Tarkan hayranlarına kendi kendi sahne şovunu sunacak.
Ajda Pekkan, yılbaşı akşamı gerçekleştireceği muhteşem Tarkan düetinde yine Nur Yerlitaş imzalı sürpriz bir kıyafet giyecek. Süperstar sahne kıyafetini bir sır gibi saklarken özel dansçıları için de yeni kostümler hazırlatıyor…
Uzun bir aradan sonra bu yıl yılbaşı gecesi İstanbul WOW Hotel’de sahne alacak olan Hülya Avşar ise bu özel konser için 150 bin TL alacak. Kurban Bayramı’nda KKTC Maliye Bakanlığı’nın yaptığı araştırma sanatçıların başını ağrıtırken, sanatçılar yine de gelen teklifleri geri çevirmediler. Serdar Ortaç 31 Aralık gecesi İstanbul Cevahir Hotel’de sahne aldıktan sonra 1 Ocak gecesi de Kıbrıs Cratos Hotel’le daha önceden yaptığı 11 konserlik anlaşma nedeniyle sahne almak zorunda kalacak.
Ünlü isimler yeni yılı yine sahnede karşılayacak.Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi konserler, bu yıl da yine yeni yılı karşılamak için hazırlanıyor. 2016 yılbaşı gecesinde hangi sanatçının nerede sahne alacağı belli oldu.
İşte ünlüler ve yılbaşı adresleri...
TARKAN
Megastar Tarkan, 2016'ya bu sene Kıbrıs'ta girecek. Tarkan muhteşem şarkılarıyla Kıbrıs'ın Girne ilçesinde yer alan 7 yıldızlı Elexus Hotel'de sahne alacak
MEHMET ERDEM - Çubuklu Hayal Kahvesi
Hayal Kahvesi, yeni yılın ilk saatlerini Mehmet Erdem konseri ile karşılayacak.
Bilet Fiyatları
Ön Satış - 137.50 TL
Bilet Fiyatları
Ön Satış - 137.50 TL
BENGÜ - Hilton İstanbul Bosphorus
Bengü, Hilton İstanbul Bosphorus'ta sahneye çıkacak. Bengü'den önce ise Dicle Olcay sahne alacak.
Bilet Fiyatları
PLATINUM MASA - 930.00 TL
GOLD MASA - 785.00 TL
SILVER MASA - 630.00 TL
NORMAL MASA - 470.00 TL
DEMET AKALIN - Wyndham Grand İstanbul
Wyndham Grand İstanbul'da saat 20.30'da Demet Akalın sahne alacak. Ardından saat 22.00'de Dj Suat Ateşdağlı eşliğinde Ataşehir'de yer alan Afro Club'da sahne alacak.
Bilet Fiyatları
Platinum Masa - 945.00 TL
Gold Masa - 785.00 TL
Silver Masa - 680.00 TL
Normal Masa - 570.00 TL
YENİ TÜRKÜ - Jolly Joker İstanbul Yılbaşı Özel
Yeni Türkü, sevilen şarkılarıyla yılbaşı gecesi Jolly Joker İstanbul'da sahne'ye çıkıyor. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.
Bilet Fiyatları
Deluxe Loca 5.250 TL 10 Kişilik Fiyattır
Deluxe Loca 3.360 TL 8 Kişilik Fiyattır
Platinum Loca 2.920 TL 8 Kişilik Fiyattır
Platinum Loca 2.190 TL 6 Kişilik Fiyattır
Gold Loca 2.520 TL 8 Kişilik Fiyattır
Gold Loca 1.890 TL 6 Kişilik Fiyattır
Normal Loca 2.120 TL 8 Kişilik Fiyattır
Vip Stand 1060 TL
Normal Stand 860 TL
4 Kişilik Fiyattır
SAMİ - Jolly Joker Bursa
Jolly Joker Bursa, yılbaşında Sami'yi sahnesinde ağırlıyor.
Bilet Fiyatları
Sahne Önü - 135.00 TL
VIP - 90.00 TL
Normal - 45.00 TL
ŞEVVAL SAM - Günay Restaurant Şişli/İstanbul
Şevval Sam, 2016 yılbaşı gecesi Günay Restaurant'ta sahne alacak.
OZAN DOĞULU, SUAT ATEŞDAĞLI, ERDEM KINAY, DOĞUŞ ÇABAKCOR - Hilton Convention Hall 2
Türkiye'nin en iyi prodüktör ve DJ'leri, 31 Aralık gecesi Hilton Convention Hall 2'de performans gösterecek.
Joy Grup ve Volume Up organizatörlüğünde gerçekleşecek gecede, dans şovları ve daha birçok sürpriz gerçekleşecek.
BANG LA DECKS - İzmir Container
Aide ve Utopya şarkılarıyla 2015'e damga vuran Bang La Decks, 2016'ya İzmir Container’da Ultraviyole parti kapsamında merhaba diyecek.
House müzik eşliğinde, ultraviyole şov, lazer şov ve özel dans gösterileri gerçekleşip, eğlenmeye gelen misafirleri birçok sürprizler bekliyor olacak.
Bilet Fiyatları
1. Kategori - 83.50 TL
EN ÇOK AJDA KAZANACAK
Neredeyse tüm sanatçılar yılbaşında bir sahne programı bulmuş durumda. İşte yılbaşını boş geçirmeyecek olan isimlerin sahne aldıkları mekânlar ve kazanacakları ücretler…
Tarkan Kıbrıs Cratos Otel 250 bin TL
Ajda Pekkan Kıbrıs Cratos Otel 250 bin TL
Hülya Avşar İstanbul WOW Hotel 150 bin TL
Hadise Bodrum Belediyesi Halk Konseri 100 bin TL
Ziynet Sali İstanbul Pendik Green Hotel 80 bin TL
Serdar Ortaç İstanbul – Cevahir Hotel 150 bin TL
Volkan Konak Ankara Bilkent Otel 180 bin TL
Ebru Gündeş Kıbrıs Coloni Hotel 150 bin TL
Candan Erçetin İstanbul Dedeman Hotel 120 bin TL
Funda Arar İstanbul Günay Restoran 100 bin TL
Ferhat Göçer İstanbul Holiday Inn Airport Hotel 100 bin TL
Gülben Ergen Ankara Swissotel 100 bin TL
Gülşen Bursa Çelik Palas Otel 70 bin TL
MFÖ İstanbul Suada 80 bin TL
Muazzez Ersoy Salamis By 75 bin TL
Sıla İzmir Arena 70 bin TL
Petek Dinçöz Kıbrıs Jasmin Court Hotel 70 bin TL
Işın Karaca Kıbrıs Acapulca Hotel 65 bin TL
Pınar Aylin Ankara Dedeman Hotel 25 bin TL
Selami Şahin İstanbul Klassis Resort Hotel 40 bin TL
Kutsi Kuşadası Sürmeli Hotel 50 bin TL
İzel Ankara Rixos Hotel 50 bin TL
Ayşegül Aldinç Abant Palace Hotel 50 bin TL
Seda Üren İstanbul Klasssis Resort Hotel 20 bin TL
Altay İzmir Thermal Hotel 40 bin TL
Safiye Soyman – Faik Öztürk Kartalkaya Dorukkaya Hotel 40 bin TL
Fedon İstanbul Klassis Golf Hotel 50 bin TL
Pınar Altınok İstanbul Kaya Ramada Plaza Hotel 15 bin TL
Nuran Sultan İstanbul Klassis Resort Hotel 10 bin TL