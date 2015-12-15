Survivor Yunus Günçe kimdir? - Oynadığı Diziler Filmler -Yunus Günçe Yeni Survivor 2016 Kadrosuna Dahil Edildi

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe, 1976 Almanya doğumlu olan sinema-dizi oyuncusu aslen Trabzonludur. Number One TV’da başladığı DJ’lik kariyerine Radio Hot’ta devam eden Yunus Günçe, TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV’de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV’de devam etti. Yunus Günçe, TRT 1′de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.

Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapan ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapan Yunus Günçe Mustafa Altıoklar’ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol aldı.

Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalımescit Novo’da Salı geceleri çalmaktadır.

Yunus Günçe , kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibariyle Cnn Türk’te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve modaratörlüğünü yapmaktadır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmaktadır.

Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.





Rol aldığı diziler

2008 : Rüzgâr

2007 : Gemilerde Talim Var

2006 : Candan Öte

2005 : Sihirli Annem

2005 : Savcının Karısı

2005 : Aşk Her Yaşta

2004 : Görünmez Adam

2003 : Aşk Olsun

2002 : Bir Tatlı Huzur

2002 : Koçum Benim

Rol aldığı filmler

2004 : Hırsız Var

2002 : O Şimdi Asker