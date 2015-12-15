Survivor Yunus Günçe kimdir? - Oynadığı Diziler Filmler -Yunus Günçe Yeni Survivor 2016 Kadrosuna Dahil Edildi

Acun medya'nın TV 8 ekranlarında yeni sezonu merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllülerin yarışmacıları yavaş yavaş belli olmaya başladı, ilk Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında gösterilen İbrahim Yattara'nın ismi heyecan yaratmıştı bugün ise Yunus Günçe ikinci açıklanan isim oldu, Yunus Günçe Survivor'un yeni yarışmacısı oldu - Yunus Günçe kimdir? - Yunus Günçe Yeni Survivor 2016 Kadrosuna Dahil Edildi, Yunus Günçe hangi dizilerde oynadı, Yunus Günçe hangi yarışmalara katıldı gibi detaylı bilgileri haberimizde bulabileceksiniz
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Yunus Günçe, 1976 Almanya doğumlu olan sinema-dizi oyuncusu aslen Trabzonludur. Number One TV’da başladığı DJ’lik kariyerine Radio Hot’ta devam eden Yunus Günçe, TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV’de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV’de devam etti. Yunus Günçe, TRT 1′de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.
Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapan ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapan Yunus Günçe Mustafa Altıoklar’ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol aldı.
Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalımescit Novo’da Salı geceleri çalmaktadır.
Yunus Günçe , kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibariyle Cnn Türk’te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve modaratörlüğünü yapmaktadır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmaktadır.
Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.
Rol aldığı diziler
2008 : Rüzgâr
2007 : Gemilerde Talim Var
2006 : Candan Öte
2005 : Sihirli Annem
2005 : Savcının Karısı
2005 : Aşk Her Yaşta
2004 : Görünmez Adam
2003 : Aşk Olsun
2002 : Bir Tatlı Huzur
2002 : Koçum Benim
Rol aldığı filmler
2004 : Hırsız Var
2002 : O Şimdi Asker