Survivor Yunus Günçe hangi diziler de filmler de oynadı? Sakatlığı yalan mı? Yunus Günçe Kimdir?

Yunus Günçe kimdir Survivor'da sürekli sakat olduğu için oyunlarda performansını gösteremiyor. Survivor ünlüler takımında yer alan Yunus Günçe, adaya geldiği ilk günlerden beri sık sık sakatlık yaşıyor. Bu durumun takım arkadaşlarının canını sıktığını bilse de Yunus Günçe, birçok oyunda oynamak için tartışma yaşıyor. Peki Yunus Günçe'nin sakatlığı numara mı? Bu iddiayı ortaya atan ise Survivor gönüllüler takımından Zafer.





YUNUS GÜNÇE KİMDİR SAKATLIĞI NUMARA MI?

Yunus Günçe kimdir, kaç yaşındadır Survivor'da sakatlığı sürüyor. Survivor ünlülerde yarışanYunus Günçe'nin yaşadığı sakatık sorunu hala yakasını bırakmıyor. Takım arkadaşı Nagihan Karadere ile sık sık bu yüzen tartışanYunus Günçe, son bölümdeki performansta şeytanın bacağı kırdı ve 2'de 2 yaptı.





YUNUS GÜNÇE KİMDİR SURVİVOR 2016'IN EN HIRÇINI

Survivor 2016'ın başlaması ile birlikte Yunus Günce kimdir sorusu da akıllara takıldı. Daha önce birçok dizi ve reklamda oynayan Yunus Günce'nin Almanya doğumlu.

Yunus Günçe 1976 Almanya Aslen Trabzon / Akçaabatlı, Türk sinema-dizi oyuncusu,sunucu,DJ ve komedyen.

Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.





Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın Reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol almıştır.

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır.Şu anda Asmalımescit Novo'da Salı geceleri çalmaktadır.

Yunus Günçe , kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibariyle CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve modaratörlüğünü yapmaktadır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmaktadır.

Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izyelenleri ile buluşmaktadır.