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Survivor yeni bölümleri ile 7 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor

Tüm Türkiye'nin ünlüler ve gönüllüler kadrosunu merakla beklediği Survivor programının başlayış tarihi belli oldu

Survivor yeni bölümleri ile 7 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor

 Büyük hasret sona eriyor.

Televizyonların en çok beklenen yarışma programlarından Survivor için geri sayım başladı.

Survivor 2016 ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

TV8 ve Acun Medya’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Survivor 2016 yarışmasının yayın tarihi kesinleşti. Bu yıl geçen senelere göre daha erken bir tarihte ekrana gelecek olan Survivor 2016, 7 Şubat 2016 Pazar akşamı TV8’de başlayacak. 

Survivor 2016’nın çekimleri 3 Şubat’ta başlayacak. Merakla beklenen programın ekran macerası ise 7 Şubat Pazar akşamı başlayacak ve geçen senelere göre daha uzun süre ekranlarda olacak.
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